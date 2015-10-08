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Erdoğan'dan Nobel ödülü alan Aziz Sancar'a tebrik telefonu

Aziz Sancar, dün 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı

08 Ekim 2015 10:15

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, ödül haberinin kendisini de memnun ettiğini belirttiğiSancar'ı, başarısından dolayı en kalbi duygularıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sancar'a bundan sonraki ilmi çalışmalarında da başarılar dilediği öğrenildi. Sancar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nezaketinden dolayı teşekkürlerini sunarak, bu mutlu anında sevincinin Cumhurbaşkanı tarafından da paylaşılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Türk asıllı Aziz Sancar, ABD'li Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. İsveç'teki Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Sancar, Lindahl ve Modrich, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. 

 

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