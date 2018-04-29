Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Sen terör devletisin, bir defa kendine çekidüzen ver

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin sınırında 16 kişinin öldürüldüğü çatışmalar sonrası İsrail hükümetinin "insanlık dışı saldırılarını kınadığını" açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan tepki gösterdi.

"Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeden sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi alacak değildir" ifadelerini kullanan Netanyahu, Türkiye'den gelen açıklamalar için "1 Nisan Şakası" benzetmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ise gecikmedi.

Pazar günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Adana Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çekidüzen ver" dedi.

"Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin" diye konuşan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. Birleşmiş Milletler'de Kudüs ile ilgili attığın adım, aldığın cevap ortada. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz.

Cuma günü İsrail Ordusu, Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adlı protesto gösterisi sırasında sınıra yaklaşan yüzlerce kişiye müdahale etmiş, 16 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ordunun müdahalesini kınayarak, "İsrail Filistin'de yaptığı zulmün ardında kalacaktır" demişti.

İsrail, Filistinlilerin protesto eyleminin "İsrail'le çatışma çıkartmak için kasti bir girişim" olduğunu ve çatışmaların tek sorumlusunun "Hamas ve eyleme katılan diğer Filistinli örgütler olduğunu" savunuyor.

BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) ölümlere ilişkin İsrail'e bağımsız soruşturma açması çağrısı yapıyor. İsrail ise, askerlerinin gerekeni yaptığını söyleyerek, BM'nin çağrısını reddediyor.

Erdoğan ile Netanyahu arasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası benzer bir gerilim yaşanmıştı.

Erdoğan ABD'nin kararının yok hükmünde olduğunu söylemiş, İsrail için de "terör devleti" nitelemesini yapmıştı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" diyen Netanyahu, şöyle konuşmuştu:

"Sayın Erdoğan İsrail'e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden bir liderden ahlâk dersi alacak değilim."