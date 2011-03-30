Erdoğan’dan Necef'e tarihi ziyaret

T24- Irak ziyareti çerçevesinde Şiilerin kutsal kenti Necef’e giden Başbakan Erdoğan, burada bulunan Hz. Ali’nin türbesini ilk ziyaret eden Sünni lider oldu.



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Başbakan Erdoğan'ın ziyaret ettiği Necef, Hz. Ali'nin türbesiyle ünlü. Ancak manevi değeri yüksek bu şehirde Hz. Ali dışında bir çok şeyh, imam ve evliyanın mezarı bulunuyor.

Başbakan Erdoğan, iki günlük Irak ziyareti çerçevesinde bugün Necef'e geçti ve Hz. Ali'nin türbesini ziyaret ederek burada dua etti.

Erdoğan'ın bu ziyareti İslam dünyası için ilk. Zira ilk kez Şii mezhebi dışında Sünni bir Müslüman lider Hz. Ali türbesini ziyaret etmiş oldu. Erdoğan'ın türbe ziyareti, iki mezhep arasında gerilimin arttığı bir dönemde Sünni ve Şii dünyasının yakınlaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Erdoğan, türbeden çıktıktan sonra şehir merkezinden yürüyerek Şii dini lider Büyük Ayetullah Ali Sistani ile görüşmeye gitti. Bu arada çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görülürken, medya da Erdoğan'ın ziyaretine büyük ilgi gösterdi.

Başbakan Erdoğan'ın Necef'ten sonraki durağıysa Erbil kenti olacak. Erbil'i ziyaret edecek olan Erdoğan, burada bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile biraraya gelecek.