-ERDOĞAN'DAN NAZARBAYEV'E KUTLAMA ASTANA (A.A) - 05.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kutladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın telgraf göndererek Nazarbayev'i kutladığı ve Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaptığı ifade edildi. Açıklamaya göre Başbakan Erdoğan, seçim sonuçlarının Kazak halkının Nazarbayev'in uyguladığı politikalara koşulsuz desteğini gösterdiğini belirterek, ''Kazakistan sizin önderliğinizde önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınma ve refah yoluna devam edecektir'' dedi. Türk ve Kazak halklarının tarihsel yakınlık, dil ve kültür birliği bulunduğunu, bunun iki halk arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu ifade eden Erdoğan'ın, Kazakistan ve Türkiye'nin bölgenin barış ve istikrarı için hizmet etmeye devam edeceğini belirttiği kaydedildi.