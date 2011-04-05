T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERDOĞAN'DAN NAZARBAYEV'E KUTLAMA  ASTANA (A.A)

05 Nisan 2011 22:34

-ERDOĞAN'DAN NAZARBAYEV'E KUTLAMA  ASTANA (A.A) - 05.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kutladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın telgraf göndererek Nazarbayev'i kutladığı ve Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluğa vurgu yaptığı ifade edildi. Açıklamaya göre Başbakan Erdoğan, seçim sonuçlarının Kazak halkının Nazarbayev'in uyguladığı politikalara koşulsuz desteğini gösterdiğini belirterek, ''Kazakistan sizin önderliğinizde önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir kalkınma ve refah yoluna devam edecektir'' dedi. Türk ve Kazak halklarının tarihsel yakınlık, dil ve kültür birliği bulunduğunu, bunun iki halk arasındaki dostluğun temelini oluşturduğunu ifade eden Erdoğan'ın, Kazakistan ve Türkiye'nin bölgenin barış ve istikrarı için hizmet etmeye devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24