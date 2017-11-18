Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatı sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve kendisinin düşman tablosunda gösterilmesine ilişkin, "Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar" dedi.

Rusya ile S-400 anlaşmasına NATO'nun "teknoloji kısıtlması" söylemine de değinen Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nda bize telsiz vermediler. Biz S-400'leri aldık. Şu anda finansman detaylarını konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Rize'de 6. Olağan Kongre'de konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Son günlerdeki değişim söylemimizin bazıları tarafından sanki ilk defa olan bir şeymiş gibi algılandığını görüyorum. Halbuki biz, kendimizi sineye çekme, sorgulama işine yeni başlamadık. En başından beri bu anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre Allah'tan başka hiçbir varlık layüsel değildir, sorgulanamaz değildir.

"Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar"

Türkiye güçlendikçe ülkemize ve dolayısıyla bizlere yönelik hücumların şiddeti de artıyor. İşte daha dün, Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler de takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bu terbiyesizliği, NATO içinde bir süredir varlığını müşahede ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum.

"Afrin'e de aynı adımları atacağız"

Fırat Kalkanı Harekatı ile zaten her şey görüldü. Bundan sonraki süreçte de şimdi İdlib'de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak bir tacizde, tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak, sessiz kalacağız, 12 bin kilometreden buraya birileri gelip buraya müdahale edebilecek. Bu nasıl iş? Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabii ne olabilir?"