Erdoğan'dan 'Musul' açıklaması

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’un büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiği, bazı kaynaklarda da tamamen ele geçirdiğine dair açıklamalar, Ankara’yı hareketlendirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Musul'da IŞİD tarafından ele geçirilen termik santral ve buradaki Türk tır şoförlerinin durumuna ilişkin, "Arkadaşlar sağlıklı bilgileri aldıktan sonra değerlendirmesini yapacağız" dedi.

Sırbistan’da olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gelişmelerle ilgili Ankara’daki Irak masası ile Bağdat Büyükelçiliği ve Musul Başkonsolosluğu’ndan sürekli bilgi aldı.

İskenderun Limanı’ndan Musul’un Geyara Termik Santrali’ne mazot taşıyan 28 Türk TIR şoförünün IŞİD militanlarınca rehin alındığı iddiası Ankara’daki tansiyonu daha da artırdı.

TIR Şoförleri Derneği Başkanı Çetin Ünlü, şoförlerin IŞİD tarafından alıkonulduğunu ancak durumlarının iyi olduğunu söylese de Dışişleri kaynakları Türk TIR şoförlerinin akıbetinin araştırıldığını, dün öğle saatleri itibariyle kendilerine olumsuz bir bilginin gelmediğini söylediler.

'Durum tatsız'

Dışişleri, şoförlerin gerçekten IŞİD’in elinde mi olduklarını yoksa güzergahlarından dolayı bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle mahsur kalıp kalmadıklarını araştırıyor. Bir Türk yetkili, “Musul’daki durum biraz tatsız görünüyor. Konsolosluk aracılığıyla bilgi edinmeye çalışıyoruz ama henüz bir şey elde edilmiş değil” dedi. Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın da TIR şoförleriyle kimi zaman irtibat kurduğu öğrenildi.

'Telefonlar kesildi'

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nun sabit telefonları çatışmalar nedeniyle uzun bir süre kesilince Başkonsolos Yılmaz’a sadece cep telefonu üzerinden ulaşılabilmek mümkün oldu. Musul Başkonsolosluğu’nun güvenliğinden sorumlu özel hareket timleri, başkonsolosluk binasının güvenliği için tam donanımla alarma geçti. Geçen 25 Mayıs’ta Musul’dan Erbil’e giden Başkonsolos Yılmaz’ın konvoyu bombalı saldırıya hedef olmuş, saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, başkonsolosun zırhlı aracı hasar görmüştü.

Erdoğan'dan 'Musul' açıklaması

Başbakan Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin Musul'da IŞİD tarafından ele geçirilen termik santral ve buradaki Türk TIR şoförlerinin durumuna ilişkin, kendisine ulaşan bilgileri sorması üzerine, "Şu anda nihai bilgiyi tamamiyle almış değilim. Şu anda sizdeki bilgilerin benzeri bilgiler bende de mevcuttur. Arkadaşlar sağlıklı bilgileri aldıktan sonra değerlendirmesini yapacağız" dedi.