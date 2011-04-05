-ERDOĞAN'DAN MÜJDAT GEZEN'E DAVA ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler ile kendisine ait internet sitesinde yazdığı yazıda, ''AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği'' iddiasıyla Müjdat Gezen aleyhinde açtığı tazminat davasının görülmesine başlandı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Gezen'in avukatı Turgut Kazan katıldı. Avukat Kazan, dava konusunun, Aziz Nesin'in konuşmasına atıf olduğunu belirterek, Nesin'in konuşmasından dolayı önceki yıllarda açılan davanın beraatla sonuçlandığını hatırlattı. Müvekkili Müjdat Gezen'in, davaya konu sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu anımsatan Kazan, bunun üzerine başlatılan soruşturmada da ''kovuşturmaya yer olmadığına'' karar verildiğini aktardı. Erdoğan'ın avukatı Sevencan ise haksız bir fiilin söz konusu olduğunu savunarak, davanın kabul edilip tazminata hükmedilmesini talep etti. Yargıç Adem Albayrak, dava dosyasındaki bir takım eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Davanın dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 1 Şubat 2011 tarihinde, Star TV televizyon kanalında katıldığı ''Arena'' programında ve daha sonra 3 Şubat 2011 tarihinde, kendisine ait olan internet sitesinde yayımladığı ''Korkmam ve Susmam'' başlıklı yazısında, bir takım görüşlerini dile getirdiği aktarılarak, ''Gezen, bu açıklamalarında ve yer verdiği kısa anısından da anlaşılacağı üzere; 1982 Anayasası'nın oylamasından çıkan sonucu temel almak suretiyle Türk halkının aptallık oranının yüzde 92 civarında olduğu biçiminde Aziz Nesin tarafından yapılan bir değerlendirmeden hareketle sözü AK Parti'nin aldığı oy oranına getirmiş, AK Parti'nin oy oranının anketlerde yüzde 50 oranında çıktığını, fakat Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 olması gerektiğini ifade etmiştir'' deniliyor. ''Gezen'in, oy verme oranı kadar aptal seçmen olduğu anlamına gelecek bu değerlendirme ile açıkça AK Parti'ye oy verenleri 'aptal' olmakla itham ettiği'' öne sürülen dilekçede, ''Dava konusu ifadelerle, AK Parti'ye oy vermiş biri olarak, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere, AK Parti yönetim kadrolarının hedef alındığı'' savunuluyor. Müjdat Gezen'in söz ve değerlendirmelerinin, bir düşünce açıklaması ve eleştiri olarak düşünülmesinin olanaksız olduğu iddia edilen dilekçede, Gezen'den, yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat talep ediliyor.