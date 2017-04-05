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Erdoğan'dan muhtarlara referandum paketi; 613 liralık SGK primlerini devlet ödeyecek

"Muhtarların silah harcırahlarını da kaldırıyoruz"

05 Nisan 2017 19:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarların 613 liralık SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 37. kez muhtarları ağırlayan Erdoğan, muhtarların silah harcırahlarını da kaldıracaklarını beirterek "uhtarlarımız ile güvenlik korucularımızın verdikleri destekle, bunları hak ettiklerini düşünüyorum. Muhtarların bahsettikleri bir şey var; 'Silah'. Neyse sayın Başbakan ile konuştuk. Silah harcırahını da kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde muhtar maaşlarının "2-3 paket çaya karşılık geldiğinin" altını çizen Erdoğan muhtarların aldığı maaşın asgari ücrete denk olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın muhtarlara yönelik açıklaması şöyle:

"Muhtarlarımızın613 lira tutan SGK primleri devlet tarafından karşılacak. Böylece muhtarlarımızın gelirleri de fiilen maaş artı primleriyle kazançları 2019 liraya çıkıyor. Dersime çalıştım da geldim. Ülkemizde görev yapan 18 bin 296 köy, 39 bin 921 mahalle muhtarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir müjde de güvenlik korucularımıza vermek istiyorum. 1411 liraya çıkarmıştık. Güvenlik korucularımız artık kendi illeri dışındaki illerdeki operasyonlara gitmesinin de önünü açmıştık. Mevcut illerimize ilave olarak Erzurum, Erzincan ve Osmaniye'yi güvenlik korucuları sistemine dahil ettik. Güvenlik korucularımızı, asker ve polislerimizi en büyük yardımcımız haline getirdik."

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