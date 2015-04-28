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Erdoğan'dan muhalefetin Çanakkale'ye davet edilmemesine cevap

"Şimdi ne oldu da 'bize davet gelmedi, onun için gelemedik' diyorlar"

28 Nisan 2015 13:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "12 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım. Başbakanlığım süresince bir gün ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu ne Sayın Baykal'ı ne Sayın Bahçeli'yi ben Çanakkale'de görmedim" dedi.

Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah'ın davetine icabetle, 27-28 Nisan 2015 tarihlerinde Kuveyt'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

 

Muhalefet 'davet edilmedik' dedi

 

Çanakkale'nin 100. yılı etkinliklerinin hatırlatılarak, "Bu noktada muhalefet 'biz davet edilmedik' dedi. CHP Genel Kılıçdaroğlu'nun ise 'orada olmak isterdik' dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu, ben davet edilip edilmediklerini bilmiyorum ama ben size şunu söyleyeyim.

 

‘12 yıl Çanakkale'de görmedim’

 

12 yıldır bu ülkede başbakanlık yaptım. Başbakanlığım süresince bir gün ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu, ne Sayın Baykal'ı, ne Sayın Bahçeli'yi ben Çanakkale'de görmedim. Her yıl 18 Mart'ta ben orada olmuşumdur ama onlar hiçbir törene katılmamışlardır. Şimdi ne oldu da 'bize davet gelmedi, onun için gelemedik' diyorlar. Bunu da yine bir siyasi spekülasyon malzemesi yapmak istiyor ama ben sadece şunu soruyorum. Bakın kendilerine partilerine genel başkan olduğundan bu yana acaba bir kez Çanakkale'ye geldiler mi, 18 Mart 1915 anma törenlerine. Olay bu kadar basittir. Bir kez gelmemişlerdir. Ben görmedim. Farklı yerlerde törenler düzenlediyseler onu da bilemem" yanıtını verdi.

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