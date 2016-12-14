Erdoğan'dan 'milli seferberlik' ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başı olarak tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" dedi. Erdoğan tüm güvenlik güçlerinden 'yetkilerini kullanmalarını' istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum" dedi.

Erdoğan "Tüm güvenlik güçlerimize sesleniyorum; terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı devletiniz de milletimiz de sizin yanınızdadır, arkanızdadır. Yetkilerinizi sonuna kadar kullanmaktan asla çekinmeyin. Bundan sonra dağdaki teröriste de, şehirdeki teröriste de, onları destekleyen hiç kimseye bir an bile huzur yok, rahat yok, bu böyle biline" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı konuşmasında "Geldiğimiz noktada artık savunmada kalma imkanına da sahip değiliz. Madem ki bize terör örgütleri üzerinden tarihimizin en büyük saldırılarından biri yapılıyor bizim de misliyle karşılık vermemiz hakkımızdır. Kurşun adres sormaz derler. Bomba da bunların hiçbirini sormaz. Öyleyse güvenliğimizi sadece güvenlik güçlerine bırakamayız" diye ekledi.

Ülkenin ateş çemberinden geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Yaşadığımız dönem en az Kurtuluş Harbi kadar önemlidir kritiktir. Üst akıl her gün yeni şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor. Mezhep savaşlarıyla iç savaşlarla bölgemizin geleceğini karartmaya çalışıyor. Bu bir güç savaşıdır ama bizim milletimizin güzel bir sözü var. Bizim insanımız zor oyunu bozar der" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Cumartesi günü Beşiktaş'ta yaşanan saldırılarda 37'si polis 7'si sivil 44 kişinin yaşamını kaybettiğini, 238 kişinin de yaralandığını söyledi.

Erdoğan, 20 Temmuz 2015'ten bu yana PKK saldırılarında 843'ü güvenlik görevlisi 335'i sivil olmak üzere bin 178 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı ver ekledi:.

"PKK'ya verdiğimiz mücadele sonucu bin 178 şehit verdik. DEAŞ saldırılarında 33'e yakın şehit verdik. 15 Temmuz darbe girişiminde 248 şehidimiz var. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 17 şehit verdik" dedi.

PKK'ya yönelik yurt için ve yurt dışı operasyonlarda örgütün kaybının 9 bin 500'ü bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapılanmalarına yönelik operasyonlarda 40 bin gözaltı 10 bin 500 tutuklama var. DEAŞ'ta bin 800'e yakın kayıpları var" dedi.

Erdoğan ayrıca "FETÖ'ye yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 40 bini geçti. Ama bunlar piyondur. Meselenin arkasındaki asıl oyunu da gözden kaçırmıyoruz, kaçırmayacağız. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.