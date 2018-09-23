Erdoğan'dan MHP'nin af teklifine yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin uzun süredir gündemde tuttuğu genel af teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir" diyen Erdoğan, 24 Haziran'daki ittifak ortağı MHP için ayrıca "Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, işçilerin protestolarıyla gündemde olan 3. havalimanının 29 Ekim'de açılacağını, herhangi bir ertelemenin olmadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma için ABD'ye hareket etmeden Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Suriye krizinin üzerinden 7 yıl geçti ama kimse Türkiye kadar elini taşın altına koymadı. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun müttefiklerimizin himayesinde terör bataklığıdır. BM Genel Kurulu'nda insani krizlere dikkat çekeceğiz. (İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor.

"ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz"

ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de bir başka katılımını yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla görüşeceğiz.

Newyork'taki temaslarımızın ardından 27-29 Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu davetten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Almanya'da Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Avrupa'da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentiğimiz paylaşacağım.

Trump ile görüşme

(Trump ile görüşecek mi) ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'nin af teklifine: Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir

(MHP'nin af teklifi) Bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyi? O yetki o aileye aittir. Parasal suçlar, hırsızlık bunları affedebilir miyiz? meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Atılabilecek adımlar üzerinde durulur. TV'de konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir.

İdlib yorumu

Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim buradaki heyetlerimizle görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bizim orada 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Bölgenin barışı için bu adımı atacağız. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de siviller burayı nasıl terk edecekler, terk edecekleri zaman gidecekleri tek yer Türkiye... Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu.

3. havalimanının açılış tarihi

(3. havalimanının açılışının ertelendiği iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Dün oradaydım, tekrar arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de açılışı yapacağız. Bir anda malum bir geçiş süreci var."

MHP ile ittifak için değerlendirme

Şu anda seçimlere uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın Genel Başkanı'nın (Bahçeli) ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak şu anda hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmekteyiz. Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz.