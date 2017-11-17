Erdoğan'dan Merkez Bankası'na: Söylediklerinizin hiçbiri tutmuyor; müdahale etmeyince iş bu hale geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini belirterek, " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı var, müdahale etmeyin diyorlar. Müdahale etmeyince bu hale geliyor. Tablo ortada" dedi.

Cumhurbaşkanı Afrin'deki YPG unsurlarının temizlenmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, "Terör örgütü olan YPG'den PYD'den Afrin'i temizlemek gerekiyor" ifadesini kullandı.

"Siz 12 bin kilometre uzaklıktan Suriye'ye acana ne için geliyorsunuz" diyerek ABD'nin Suriye politikasını eleştiren Erdoğan, "Malesef bu gerçekler ortada. DEAŞ'la mücadele diye ne yaptınız. Bol bol dolar ödediniz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı, Norveç'te NATO koordinesinde tatbikat yapan 40 Türk askerini çektiklerini belirterek, "Dün Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak da, "Ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım diyor. Sİz 20 milyar zarara uğrattınız diye laf geveleyip duruyor. Hesap uzmanıyım dediğine bakmayın, bu hesap kitap bilmez. Kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Hiçbir şey bilmiyorsan aç interneti bu hesabı otomatik yapan programlar var onu kullan" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti'yi asla hiziplerin partisi haline getirmedik. Biz eser üzerine eser koydukça milletimiz bize sahip çıkmayı sürdürecektir. Bizi ayıran en önemli özellik budur. Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz kendimize inandıkça güvendikçe milletimizin bize olan sadakati de o derece artacaktır. İnşallah 2019'da da gireceğimiz tüm seçimlerden başarıyla çıkacağız. Yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, kardeşliği ve milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1-1,5 yılı çok iyi değerlendirdiğimizde hedeflerimize ulaşmamak için hiçbir sebep yoktur. AK Parti'nin genel başkanı olarak ben sizlere güveniyorum.

Türkiye içeride ve dışarıda zorlu mücadeleler yürütüyor. Daha dün bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda iki askerimizi şehit verdik. Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Terör örgütünü rahat bırakmayacağız. İnlerine kadar takip edeceğiz. Güvenlik güçlerinin operasyonları kesintisiz sürüyor. O bölgede yoğun kar var, yoğun kış var. Silahlı kuvvetlerimiz bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist imha edilene kadar bu operasyonlar devam edecektir.

FETÖ terör örgütü ile ilgili davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Bu ihanet çetesini ülkemizden kazıyana kadar bize durmak yok. Hangi kurumumuzda varsa bunları temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten, şu anda da kovalıyoruz. Güvenlik güçlerimiz DEAŞ ve DHPK-C gibi terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

"Müdahale etmeyince iş bu hale geliyor"

Dövizde, faizde uluslararası yatırımlarda yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri ekonominin kendi dinamikleriyle ortaya çıkmıyor. Büyüme oranlarında çok iyi noktadayız. Yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte yıllık bazda yüzde 6-7 arasını bulması belki de aşması bekleniyor. Dövizdeki şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına ve kurun kendi seyrine döneceğine inanıyorum. Borsa 110 bin seviyesini zorluyor, Merkez Bankası rezervimiz 120 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Enflasyon yok hıyarmış salataymış bunlardan değil, enflasyonu doğuran ana sebep faizdir. Bunu öğreneceksiniz. Hala bunu anlamayanlar, anlamak istemeyenyer, bunu Batı'daki kafalarla çözmeye çalışanlar bizi anlamazlar. Batı'daki kafaların da bir kısmı zaten uygulamalarıyla bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Bizdekilere bunu hala anlatamadık. Anlamadıkları şu; faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar banka sahipleri, finans sektörü. Yatırımlarda niye sıkıntımız var? Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar durur.

Hala bunu anlatamıyoruz. Maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Oturup bunu konuşmamız lazım, Başbakan'la da konuştuk. Bunu çözmeye mecburuz. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon çift haneliye gidiyor. Merkez Bankası yıl sonu şu olacak diyor, kaç kere revize ettiniz tutmuyor. Merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin deniyor tamam. Zaten müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor, tablo ortada. Türkiye'ye diz çöktürmek için her yola başvuranlara bir kez daha sesleniyorum, başaramayacaksınız.

"Afrin'i teröristlerden temizlememiz gerekiyor"

Afrin'i PYD ve YPG''den temizlememiz gerekiyor. Oradaki gözleme noktalarında biz hakim unsur olarak bulunacağız, buna mecburuz. Müttefiklik içinde kolayca çözülebilecek birçok sorun ABD tarafından çıkmaza sürüklenmiştir. Rakka, Münbiç böyledir. Bütün bu olaylar Rakka'da Münbiç'te gelin beraber halledelim dediğimiz zaman önceki yönetim burada PYD, YPG kalmayacak denmesine rağmen bu sözü tutmamışlardır. Ardından gelen yönetim SDG ile işbirliği yapıyoruz diyor. Kim kimdir, bunları gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin DEAŞ ve PYD'ye operasyonlarını baltalayan ABD'nin yapmak istediği senaryonun farkındayız. Müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak bambaşka bir şey. Dün Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk'ün resmi ve şahsımın ismi var.

Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz. Oyun başka, zaman zaman malum yerlerde bunlar değişik yerlerde de yapıldı. Koskoca ABD'ye karşı niye böyle konuşuyorsunuz zihniyeti var. Hak'tan başka güçlü kim olabilir, biz buna bakacağız.

Kılıçdaroğlu'na SSK tepkisi

Karşımızdaki manzara bu kadar netken, ülkemizdeki ana muhalefet partisinin millilikten uzak bir siyaset izlemesi dikkat çekicidir. Biz onların aksine demokrasiye gönülden bağlı bir partiyiz. 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyerek şehit ve gazilere karşı en büyük saygısızlığı yapan zat kendi geçmişini unutturmak için AK Parti'nin başarılarına saldırıyor. Tutmuş SGK'ya saldırıyor. Her fırsatta SSK'yı nasıl batırdığını anlatıyoruz. Bunca kabahatin üzerine böyle bir çıkış yapması da ayrı bir garabet. Seni biliyoruz. Senin döneminde SSK'nın ne hale düştüğünü biliyoruz. Buradan tüm milletime rakamlarla bu zatın SSK'nın başında olduğu dönemi açıklıyoruz. Ben SSK'yı 2 milyar zarara uğratmıştım diyor. Sİz 20 milyar zarara uğrattınız diye laf geveleyip duruyor. Hesap uzmanıyım dediğine bakmayın, bu hesap kitap bilmez. Kendi dönemindeki 2,5 milyarlık zararın TÜFE hesabıyla bugün 42 milyara denk geldiğinden bu zatın haberi yoktur. Şimdi otursun bir de bunun hesabını yapsın. Hiçbir şey bilmiyorsan aç interneti bu hesabı otomatik yapan programlar var onu kullan."