Erdoğan'dan Merkel'e tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Angele Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştükleri bildirildi. Anadolu Ajansı'nın Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Perşembe akşamı yapılan görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan'ın Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve başbakanlık görevine yeniden seçilmesi nedeniyle Merkel'i tebrik ettiği belirtildi.

Almanya'da geçen hafta imzalan koalisyon anlaşmasının ardından Merkel, Federal Meclis'te yapılan oylamada dördüncü kez başbakanlık görevine resmen başlamıştı. Ankara ve Berlin arasındaki ilişkiler Türkiye'de tutuklanan gazeteciler ve insan hakları çalışanları nedeniyle uzun süredir gergindi.

AB zirvesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre görüşmede iki liderin Türkiye ve Almanya arasındaki diyaloğu artırmaya kararlı oldukları vurgulandı. Görüşmede yasadışı göçle mücadele ve mülteciler konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Görüşmede Erdoğan'ın "terör örgütleri ile ortak mücadelenin gerekli olduğunu" Merkel'e ifade ettiği ve aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı konusunda da bilgi verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin YPG'nin kontrolünde olan Suriye'nin Afrin kentine yönelik yaklaşık iki aydır sürdürdüğü operasyon Avrupa ülkelerinde tepkiyle karşılanıyor. Konu son olarak Avrupa Parlamentosu'nda ve Alman Federal Meclisi'nde gündeme geldi. İktidar ve muhalefet partilerinden Alman milletvekilleri Türkiye'nin operasyonunu devletler hukukuna aykırı olmakla eleştirdi.

Daha fazlasını okumak için:

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada da Türkiye'ye "Afrin'den çekil" çağrısı yapıldı.

Daha fazlasını okumak için:

Varna'daki zirve

Erdoğan ve Merkel'in 26 Mart’ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'ne de değindikleri belirtildi. Varna'da düzenlenecek zirvede Erdoğan'ın AB liderleri ile bir araya gelmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin görüşülmesi planlanıyor.

DW/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe