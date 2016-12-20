Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleştirdiği görüşmede, Berlin'deki saldırı nedeniyle Merkel'e ve Alman halkına taziyelerini iletti.

Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarınını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.

Erdoğan'ın görüşme sırasında Halep'teki tahliye süreciyle ilgili Merkel'i bilgilendirdiği de kaydedildi.