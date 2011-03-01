Erdoğan'dan Merkel'e: Biz sizi seviyoruz ama pasaportlar kitap oldu

T24- Almanya'nın Hannover kentinde yapılan uluslararası bileşim fuarı CeBIT’in açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Biz sizi seviyoruz” sözleriyle Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümetine seslendi. Erdoğan, "bir haftalık vizeler nedeniyle işadamlarının pasaportları kitaba döndü" sözleriyle vize sorununu gündeme getirirken, Merkel "artık pasaportlarda chipler var, ancak elbette biraz daha esnek olabiliriz” diye cevap verdi.













Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Hannover kentindeki dünyanın en büyük uluslararası bileşim fuarı CeBIT’in açılışını yaptı. Türkiye’nin bu yıl partner ülke olduğu fuarın açılış töreninde her iki ülke başbakanı birer konuşma yaptı. Deutsche Welle'de yayımlanan haber şöyle:

Merkel modern teknolojilerin toplumsal değişimin motoru olduğunu söyledi ve Arap dünyasındaki dönüşüm sürecinin enformasyon ve iletişim teknolojileriyle mümkün olabildiğine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı gelişmiş teknolojinin küreselleşmeyi çok farklı boyutlarda yaşama imkânı tanıdığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’de inanılmaz boyutta dinamik gelişmeler olduğunu belirten Merkel de fuarın konuk ülkesi Türkiye’yi “mükemmel bir ortak” olarak nitelendirdi.



AB sürecine destek talebi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine Almanya’dan destek talep etti. Erdoğan şunları kaydetti: “Avrupa Birliği içinde Türkiye'yi en iyi tanıyan ülkenin Almanya olduğu bir gerçektir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini en iyi şekilde anlayacak olan ve en büyük desteği verecek olan ülke de kuşkusuz Almanya'dır. Biz, Avrupa'dan, Türkiye'nin üyeliği noktasında, gündelik politikaları, popülist politikaları değil, orta ve uzun vadeli politikaları, öngörüyü ve uzak görüşlülüğü tercih etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği yolunda kaydedeceği ilerlemeden ve Birliğe katılımından en çok yarar sağlayan ülke Almanya.



“İşadamlarımızın kalın kitap gibi pasaportları var”



Türkiye’nin ileri teknolojilere verdiği öneme vurgu yapan ve bilişim teknolojilerine yapılacak yatırımlara her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına yönelik olarak vize konusunda artık yeni bir anlayışın hâkim kılınması zamanının geldiğini söyledi.

Erdoğan, “'İnanın, iş adamlarımızın, bir haftalık verilen vizeler nedeniyle, ardı ardına zımbalanmış, adeta kalınca bir kitaba dönüşmüş pasaportlara sahip olduklarını görüyorum'' dedi.



Erdoğan Merkel’den öncülük yapmasını istedi



Erdoğan, ‘Avrupa ile coğrafi yakınlığı olmayan Brezilya, Paraguay, Bolivya, Uruguay gibi ülke vatandaşlarının vize muafiyetinden istifade etmesine karşın Gümrük Birliği üyesi olmasına ve müzakereci bir üye olmasına rağmen Türkiye’nin vatandaşlarına vize uygulanmasından dolayı üzüntü duyduğunu’ söyledi.

“Biz sizi seviyoruz, bizim Almanlara bakışımız farklı” sözleriyle Merkel Hükümeti’ne seslenen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten bir ülke olduğunu, vize uygulamasının ise çağın artık oldukça dışında kaldığını, hatırlamak istiyorum. Vize muafiyeti, Türkiye'nin olduğu kadar Almanya'nın da yararınadır. Türkiye şu anda 56 ülkeye vizesiz girip çıkıyor. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları bu sorunların Almanya'nın öncülüğünde, AB ölçeğinde giderilmesini beklediğimizi de hatırlatmak istiyorum.''



Merkel’den esprili yanıt



Alman Başbakan, Erdoğan’ın vize konusundaki açıklamalarına “Vize sorununu bir kez daha sizinle konuşmamız gerekiyor” sözleriyle yanıt verdi. Merkel, Erdoğan’ın damgalanan vizeler nedeniyle pasaportların kalınlaşması şikâyetine esprili bir yanıt vererek artık pasaportlarda chipler bulunduğunu ve vize için daha fazla yer olacağını söyledi.

Almanya’nın sıkı vize uygulaması nedeniyle dünyanın her yerinden şikayet aldıklarını, ama bunun güvenlik nedeniyle olduğunu kaydeden Merkel, “Ancak elbette biraz daha esnek olabiliriz” dedi. Merkel, Türk işadamlarına vize uygulamasının kolaylaştırılacağı sözünü verdi.