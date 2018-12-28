Erdoğan'dan Menbiç mesajı: Suriye konusunda kararlılığımız tamdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi ve Suriye ordusunun oraya bayrağını dikmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. "Suriye psikolojik çalışma içinde" diyen Erdoğan, "Bölgede gerekli her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır" dedi.

Erdoğan, eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret eden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden görüşme talep etmesi durumunda kapısının açık olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ben kapımı herkese açık tutuyorum" diye konuştu.

Erdoğan, yarın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine, "Hedefimiz yarın büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Rusya'nın bu noktada, ciddi, resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanının riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları bizim bu arada çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor.

"Münbiç konusunda Obama döneminde başlayan ve bu süre içerisinde ne yazık ki Obama verdiği sözü tutmadı. Münbiç yüzde 90 civarında Arapların oluşturduğu bir bölge. Biz bütün bunlara rağmen sabrettik. Trump döneminde tekrar gündeme geldi. Müşterek bir hareket içerisinde olabileceğimi söyledi Sayın Trump. Münbiç'e yönelik attığımız atabileceğimiz adımları hep konuştuk. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Bizim hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Çıkmaları halinde bizim yapacak bir şeyimiz kalamaz.

"Bildiğiniz gibi kısa bir sürece önce Şeb-i Arus törenlerinin olduğu dönemde önceki Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Mahkeme Başkanı buradaydı ve bizimle beraber Konya'daydı. Ama aynı gün İstanbul'da yaptığımız Anayasa Mahkemeleri Zirvesi'nde de Pakistan'ın şu anda göreve gelecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı burada da bu durumu söylediler ve söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler, kabul ettiler. Bundan sonraki süreç tabii oradaki bu kapatılan yerlerin bizim vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Bu süreç tabii Maarif Vakfı'na geçiş süreci çok çok büyük önem arz ediyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz.

"(Ekrem İmamoğlu ile görüşme) Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ben kapımı herkese açık tutuyorum."