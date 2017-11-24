Erdoğan'dan Meltem Cumbul'a: Nezaket fukarası!

Oyuncu Meltem Cumbul'un, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde elini sıkmadığı yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi 'Buğday'ın galası dün (23 Kasım 2017) Beştepe'de gerçekleşti. Galada Kaplanoğlu'nun annesinin elini öpen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden, "Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir" sözleriyle Meltem Cumbul'a yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “Buğday” filminin galasına katıldı. " Filmi izledikten sonra bir konuşma yapan Erdoğan isim vermedi ama sözleriyle Meltem Cumbul'u hedef aldı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ehli hünerin kadrini bilmekte büyük bir hünerdir. 'Buğday' filminin de Sayın Kaplanoğlu'nun 'Bal' filminde olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği ilgiyi göreceğine inanıyorum. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."

Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Semih Kaplanoğlu ve eşi sahneye davet edilerek hediye takdim edildi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende sunuculuk yapan Meltem Cumbul, sahnede kendisine elini uzatan Kaplanoğlu'na karşılık vermemiş; elini geri çekip sırtını dönmüştü. Oyuncu Caner Cindoruk da ayağa kalkıp duruma tepki göstermişti.

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