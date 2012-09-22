Erdoğan'dan medyaya: Okşayacak mıydım sizi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İslam Peygamberine, her ne yolla olursa olsun hakaret edilmesini, ardından da adeta Müslümanların başı üzerinde boza pişirilmesini de sineye çekemeyiz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İslam Peygamberine, her ne yolla olursa olsun hakaret edilmesini, ardından da adeta Müslümanların başı üzerinde boza pişirilmesini de sineye çekemeyiz. İslam coğrafyasında, protestolar, evet, ölçülü olmak durumundadır; ama Batı da İslamofobia karşısında artık samimi, kararlı bir duruş sergilemelidir. Batı devletlerinin İslam karşıtı, Müslümanları rencide edecek girişimler karşısında yeterli hassasiyeti göstermesi halinde, pek çok sorunun önüne zaten geçilmiş olacak'' dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Bir dinin peygamberine hakaret etmek, bir dinin kutsallarına, bir milletin, bir toplumun en kutsal değerlerine aleni hakaret etmek, düşünce özgürlüğü kategorisinde asla değerlendirilemez.

Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir Müslüman'ın masum bir cana kıyması, tek başına infaza, tek başına yargısız infaza girişmesi, bizim asla ve asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir."

Terörün siyaseti şekillendirmesine müsaade etmeyiz

Terörün siyaseti şekillendirmesine asla müsaade etmediklerini belirten Erdoğan, ''Şu anda, terörü arkasına alarak muhalefet yapan partilere rağmen, bu basiretsizliğe rağmen, bu fırsatçılığa rağmen, AK Parti tek başına da kalsa bu mücadeleyi sürdürmektedir'' dedi.

Erdoğan, ''Terör, AK Parti dönemine kadar, maalesef, şiddeti kullanarak, görünürde sadece şiddet üretiyormuş gibi görünerek, Türkiye'de siyasete, idareye, sosyal hayata, ekonomiye ve uluslararası ilişkilere etki etmiştir. Maalesef, geçmişte iktidarlar bu oyunu bozamamıştır'' diye konuştu.

Medyaya eleştiri: Okşayacak mıydım sizi

"Diyorlar ki Başbakan medyaya çok saldırıyor. Ne yapacaktım okşayacak mıydım sizi Elbette eleştiri olacaktır ama yeri vardır zamanı vardır. Bir kez daha söylüyorum. Terörle mücadele boğazda manzara izlemeye benzemez Benim mehmedim şehit düşüyor. Bunlar genelkurmay başkanının ayakkabısının altıyla uğraşıyorlar Bu nasıl bir basiretsizlik Kimin hangi hesabın içinde olduğunu milletim görsün Şehit haberleri geldikçe Ak Parti yıpranıyor diyerek ellerini ovuşturanları halkımız görsün."