Erdoğan'dan Meclis'teki kavgaya: Sen kimsin bir defa haddini bil!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Adalet Komisyonu'nda, HSYK'nın yapısında değişiklikler öngören yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmelerin yapıldığı sırada Meclis'te yaşanan kavgalara ilişkin, "Ana muhalefet partisi hatırlarsanız, o döküm halindeki şeyini fırlattı. Allahtan isabet etmedi. Dün de grup başkanvekilime bir dolu pet şişe fırlatıldı. Bütün bunlar ister istemez geriyor. Bir de komisyon çalışmalarında herhangi bir yetkileri olmadığı halde dışardan gelenlerin konuşma yapacağım diye oraya girmesi ayrı bir yanlış. Senin bir defa orada konuşma yetkin yok. Sen kimsin bir defa? Haddini bil." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satıbaşları şöyle:

Bunlar hukukçu filan değil. militanı durumda. Yaptıkları durum bu. Oradaki samimi havayı engellemek provoke etmek. Bu havayı da maalesef kirletiyorlar. HSYK konusunda komisyon çalışmasını yaptı. Burada anayasa aykırılık olmadığı kararını verdi. komisyondaki çalışmalardaki her şey oya dayalıdır. Oylama neticesinde anayasaya aykırılığı olmadığı belirlenmiştir. Bu nereye inecek? Maddeler görüşüldükten sonra da Genel Kurul’a inecektir. Görüşmeler yapılacaktır. Aslolan zaten genel kuruldur. Genel Kurul’dan da çıktıktan sonra cumhurbaşkanına gidecektir, nasıl bakar onu bilemiyoruz.

'Ben yaptım oldu'yla olmayacağını biz de biliyoruz'

Burada muhalefetin bir şansı var, alır Anayasa Mahkemesi’ne buna götürür. Sonra onun kararını bekleriz. Demokrasinin bütün güzelliği buradadır. ‘Ben yaptım oldu’yla olmayacağını biz de biliyoruz.

Yargı millete hesap vermiyor, millete hesap veren biziz. Siz kalkar da biz, bu ülkede yatırımcıların girişimcilerin önünü kesecek adımlar atarsanız, tahminler üzerinden giderseniz, herhangi bir zihniyetin temsili altında, emirlerle hareket edecek olursanız, yürütme olarak da bize bir görev düşer. Biz de onu yapmak durumundayız. Şu an yaptığımı çalışma bunun bir gereğidir.

Bugün bizim üçüncü köprümüz, havalimanımız, İstanbul-İzmir otoyolu yapılacaksa, asma köprüler, yüksek hızlı tren yapılacaksa, bu girişimcilerin önünü keserseniz bu girişimciler ne yapacak? Burada art niyetten başka hiçbir şey aranamaz. Bunlar farklı bir zihniyetin eseridir. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımını da müsaade etme hakkımız yoktur.

'30 mart geliyor'

Bazıları diyor ki böyle bir HSYK anlayışı yok. Lütfen AB üyesi ülkelerinin HSYK yapısına bakın. Hepsinden öte milli irade ne diyor? Bu önemlidir. Milli iradenin temsili şu anda parlamentodadır. Herkesin saygı duyma mecburiyeti vardır. Oraya saygı duymuyorsanız 30 Mart geliyor. Milletim diyecektir ki şu şudur, şu şudur.

'Kendisi bir kaset genel başkanıdır'

Ana muhalefetin genel müdürünün söylemesiyle, kimse yolsuzlukların içinde değil. Asıl kendisidir. Kendisi Rahşan affıyla siyaset yapıyor. Kendisi bir kaset genel başkandır. O kaset olmasa partinin başında o olmayacaktı. Tablo bu. Daha ileriyle gitmeye gerek yok.