Erdoğan'dan Mattis'e: ABD'nin PYD'ye desteğinden rahatsızız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Ankara'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) desteğinden duyduğu rahatsızlığı yineledi.

Bir günlük ziyaret için geldiği Ankara'da Mattis'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) bağımsızlık referandumuna gitmesinin de yanlış bir adım olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 25 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen IKYB referandumuna ilişkin iki taraf da "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini" vurguladı.

ABD ile Türkiye arasında, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu silahlı güç olan Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) varlığı ve rolü konusundaki görüş ayrılığı sürüyor.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir kolu ve terör örgütü olarak tanımlarken, ABD Suriye'deki önceliği olan Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yok etme planında YPG'yi sahadaki en etkili ortak olarak görüyor. ABD, YPG'ye karşı olası bir operasyonun IŞİD'le savaşı olumsuz etkileyeceği kaygısını daha önce dile getirmişti.

IŞİD ile mücadele, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ve PKK'ın bölgedeki varlığı, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmenin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YPG'ye silah yardımına ilişkin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Müttefiklerimizin terör örgütlerinin yanında değil yanımızda yer alacağına inanmak istiyoruz... Temenni ediyorum ki yanlıştan bir an önce dönülür."

Türkiye ziyareti öncesinde Irak'a giden ABD Savunma Bakanı, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile de görüşerek, referandumun Eylül ayında yapılmasına olan itirazını dile getirmişti.

Barzani'nin danışmanlarından Hoşyar Zebari ise, ABD'nin itirazına rağmen bağımsızlık referandumunu 25 Eylül'de yapmakta kararlı olduklarını açıklamıştı.

Çarşamba günkü Erdoğan-Mattis görüşmesinde de, taraflar referandumun yapılmaması gerektiği yönündeki ortak duruşlarını korudu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY referandumunun Irak'ı "iç savaşa kadar götüreceğini", beklentilerinin de referandum kararından geri dönülmesi olduğunu söylemişti.