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Erdoğan'dan Malezya Başbakanı ile 'selfie' pozu

Başbakan Erdoğan son dönemde hızla yayılan 'selfie' modasına uyarak Malezya Başbakanı ile birlikte 'selfie' pozu verdi

18 Nisan 2014 13:39

Başbakan Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Ankara'da bulunan Malezya Başbakanı Necip Rezak onuruna Ankara Palas'ta akşam yemeği verdi. Rezak, davet sırasında Erdoğan ile 'selfie' çekti.

Başbakan Erdoğan, konuğu Malezya Başbakanı Rezak onuruna Ankara Palas'ta resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe eşi Datin Seri Rosmah Mansur ile gelen Necip'i, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kapıda karşıladı. Davete Malezya Başbakanı Rezak'ın Erdoğan'la çektiği 'selfie' dikkat çekti.

Yemek sonrası Erdoğan ve eşi, konuklarına Ankara Palas'ın karşısında bulunan aynı zamanda Kurtuluş Savaşı Müzesi olan birinci TBMM'yi gezdirdi.Müze gezisinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de yer aldı.

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