Erdoğan'dan Maduro'ya seçim desteği

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 20 Mayıs tarihinde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telekonferans aracılığıyla bir görüşme yaptı. Türkiye ile Venezuela arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir anlaşmanın imzalandığı görüşme, Venezuela devlet televizyonundan canlı yayınlandı. Görüşme Maduro'nun Twitter hesabından da paylaşıldı.

Seçimlerde Maduro'ya başarı dileyen Erdoğan "Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçiminizi yakından takip ediyorum. Başaracağınıza inanıyorum. 24 Haziran'da bizdeki seçimlerde aynı başarıyla çıkması hâlinde aramızdaki ilişkiler, münasebetler çok daha güçlü bir şekilde gelişecektir" diye konuştu.

İyi dilekleri için Erdoğan'a teşekkür eden Maduro da "Gelecek Pazar günü Venezuela halkı bütün dünyaya örnek bir şekilde demokrasinin ne olduğunu gösterecek” ifadelerini kullandı.

Venezuela'da muhalefetin büyük kesimi seçimleri boykot ediyor. Maduro karşısında yarışan en güçlü aday ise eski eyalet valisi Henri Falcon. ABD, Avrupa Birliği ve birçok Güney Amerika ülkesinin eleştirdiği seçimleri Maduro'nun kazanması ve 6 yıl daha görevde kalması bekleniyor.

Görüşmede Erdoğan, Maduro'nun 13 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılımından dolayı memnuniyetini ifade etti. Ayrıca bugün İstanbul'da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı konferansına katılım için dışişleri bakan yardımcısını görevlendirdiği için de teşekkür etti. Erdoğan "İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine bağlantısız ülkeler olarak 118 ülke adına göndereceğiniz mesajı çok önemsiyorum" dedi.

Maduro: 24 Haziran Venezuela için tarihi bir gündür

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişiyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan "2016 yılında 83 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin 2017 yılında 154 milyon dolara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 2018'in ilk 3 ayında ise ticaret hacmimizin yarım milyar doları geçmesinden büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu rakam yıl sonuna kadar 2 milyar doları bulacaktır" diye konuştu. Erdoğan seçimleri kazanması halinde yapılacak ilk işlerinden birinin Venezuela'yı ziyaret etmek olduğunu söyledi.

24 Haziran'daki seçimler için Erdoğan'a başarılar dileyen Maduro da "24 Haziran Venezuela için tarihi bir gündür" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) 2016 yılında Caracas ile İstanbul arasında uçak seferleri düzenlemeye başlamıştı. Seferlerin ilişkilerin gelişmesine olumlu katkısı olduğunu belirten Maduro, "THY ile olan ilişkilerimiz şu anda iyi ama daha iyi olabilir, buna çalışmamız, bunu daha faal bir duruma getirmemiz lazım" dedi. Erdoğan da "THY'nin tam olarak Venezuela'ya yerleşmesini ben de teşvik ediyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. İstanbul'daki 3. Havalimanı biter bitmez bu seferler çok daha hızlanarak devam edecek. İki kardeş ülke olarak bu konuda her türlü sıkıntıları gidereceğiz" diye konuştu.

Telekonferans görüşmesinde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de eşlik etti.

Maradona: Maduro'nun askeriyim

Maduro'nun Perşembe günü düzenlediği son seçim etkinliğine ünlü futbolcu Maradona da katılarak destek verdi. Kendisini Maduro'nun "askeri" olarak tanımlayan Maradona Venezuela'nın eski devlet başkanı Hugo Chavez ve efsanevi Kübalı lider Fidel Castro'ya verdiği destekle de geçmişte gündeme gelmişti.

Reuters haber ajansına konuşan muhalif milletvekili ve ekonomist Angel Alvarado, Venezuela hükümetinin Batılı ülkeler nezdinde bir meşruiyet arayışından vazgeçtiğini söyledi. Alvarado hükümetin Rusya, Çin, Türkiye ve Katar gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı yorumunu yaptı.

DW, Reuters / EC, BK

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