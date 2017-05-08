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Erdoğan’dan Macron’a tebrik

Macron, yüzde 66,1’lik oyla Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti

08 Mayıs 2017 23:15

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u tebrik etti. 

CNN Türk'te yer alan habere göre Erdoğan, görüşmede "Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına" dikkat çekti.

Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, iki ülke ilişkilerini her alanda ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladıkları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron’un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.

 

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