Erdoğan'dan 'Libya'da terör' uyarısı

T24 - Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakan Cameron ile ortak düzenlenen basın toplantısında, Libya'da muhaliflerin silahlandırılmasına olumsuz baktıklarını belirtti ve bunun teröre zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.





İngiltere temasları çerçevesinde Kraliçe İkinci Elizabeth tarafından kabul edilen Başbakan Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı David Cameron ile biraraya geldi.

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya’ya yönelik operasyon gündeme geldi.

Muhaliflerin silahlandırılmasına olumsuz baktıklarını belirten Erdoğan, bunun teröre zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan, Cameron'la düzenlediği basın toplantısında, Libya'da silahlandırılabilecek organize bir güç olmadığını belirtti ve muhalifleri şu aşamada silahlandırmanın teröre zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere ile değerlendirme yapmayı sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Temennimiz o dur ki, Libya'da bir an önce barışı, demokratik hak ve özgürlükleri temin edelim" dedi.

NATO’nun Libya’da çok önemli bir sınav verdiğini söyleyen Erdoğan, "Libya'daki mühadele Afganistan gibi olmasın. Arap Birliği, İslam Konferansı Örgütü’nün olması, Türkiye ve İngiltere olarak geleceğe yönelik atacağımız adımlar, süreci çok önemli istikamete götürecektir. Elimizi çabuk tutacağız, zülmün, akıtılan kanın durması lazım" şeklinde konuştu.

Erdoğan, koalisyon güçlerinin hava harekatının komutasının NATO’ya geçmesinden duyulan memnuniyeti dile getirirken, Suriye’deki gelişmelere de değindi.

beşar Esad ie birkaç kez görüştüğünü ve kendisine, çok daha cesur adımlar atması ve reformalar yapması gerektiği telkininde bulunduğunu söyledi.