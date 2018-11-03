Erdoğan'dan kredi alan üniversite öğrencilerine: Sigortan olunca ödüyorsun; bedavacılığa alışmıyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencilerin aldığı geri dönemeli kredinin, sigortalı bir işe girdikten sonra ödemeye başladıklarını söyleyerek, "Bu seni bedavacılığa alıştırmıyor" dedi.

Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu'nda düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan üniversite öğrencilerinin her ay aldığı krediler hakkında, "Her müracaat edene burs veya kredi veriliyor" diye konuştu.

"Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversite var" diyen Erdoğan, "Şimdi niteliği artırmamız lazım. Yurt yatak kapasitemizi 663 bine çıkardık. Niye? Yavrularımız yer bulamıyordu? Onlara yer ayarlayalım dedik. Koğuş sisteminde kalıyorlardı. Hayır dedik, en fazla 3 kişi kalacaklar dedik. Harçlar yüzünden aileler eylem yapardı. Eğitim harçlarını kim kaldırdı? Biz kaldırdık" ifadesini kullandı.

"Bu seni bedavacılığa alıştırmıyor"

Erdoğan kredi ve burs ile ilgili olarak Türkiye Gençlik Zirvesi'nde şunları söyledi:

"16 yıl önce 45 liracık burs veriliyordu. Şimdi biz bunu ne yaptık? Ocak'tan itibaren lisans öğrencilerine 500, yüksek lisans öğrencilerine bin, doktora öğrencileri ise bin 500 TL alacak. Burs alan sayısı artıyor. Her isteyene kredi burs veriyoruz. Ama gençlerimiz istemiyor. Ya neden istemiyorsun? Faizsiz geri ödüyorsun? Bu seni bedavacılığa da alıştırmıyor? Her müracaat edene burs veya kredi veriliyor."