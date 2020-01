Erdoğan'dan komutanlara: Her an, her şeye hazır olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarına Kuzey Irak konusunda, "Biz her an her şeye hazır olalım" dedi. Komutanlar da, "Zaten hazırız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin atılımının tek yolunun Türkiye’yi üye yaparak gerçek anlamda kültürel ve ekonomik genişlemesinden geçtiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacı kalmadığını belirten Erdoğan “Açılım yapmasalar da bizim için fark etmez. Türkiye kendi yolunda yürür” diye konuştu.

26. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap eden Erdoğan’ın gündeminde AB ile üyelik müzakereleri, IKBY’nin referandumu, FETÖ ile mücadele ve Meclis’teki uyum yasaları vardı. Erdoğan, şayet bugün AB bir atılım yapacaksa, bunun tek bir yolu bulunduğunu, onun da Türkiye’yi üye yaparak, gerçek alnamda bir ekonomik ve kültürel genişleme hamlesini başlatması olduğunu söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Türkiye’nin, 1959 yılında ilk başvuruyu yaptığı, 1963 yılında Ankara Anlaşması’nı imzaladığı tarihten beri gösterdiği sabrı, Avrupa Birliğinin yanlış anladığını görüyoruz. Demek ki hala anlayamamışlar. Buna rağmen, şunu açıkça ifade ediyorum. Bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır. İşte brexitte hallerini gördük. Kim bilir bunu neler takip edecek. Eğer Avrupa Birliği bunu yaparsa, biz buradayız, Avrupa’nın geleceğine katkı vermekten de memnuniyet duyarız. 5 milyonu aşkın oralarda soydaşlarımız var. Yapmazsa da bizim için hiç fark etmez; kendi yolumuzda ilerlemeye devam ederiz. TBMM’deki tüm partilerimizin de iştirak ettiğini düşündüğüm bu politikamızı, AB’den kesin bir cevap alana kadar muhafaza edeceğiz."

Konuşmasında IKBY’de yapılan referanduma değinerek, bu süreçten hayırlı bir sonuç çıkmayacağının çok açık olduğunu söyledi. Kadim devletlerin dahi varlıklarını korumakta zorlandıkları bir kaotik dönemde, bölgesel bir yapının bağımsızlık iddiasının, başka güçlerin oyuncağı olmaktan öte bir anlam taşımayacağının altını çizen Erdoğan, “Sınırlarımızın hemen başında, daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız” değerlendirmesinde bulundu.

“Hele hele uluslararası toplumun aidiyeti tartışmalı olarak gördüğü, bizim ise bir Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinde ülkemizin tehdit edilmesine asla tahammül edemeyiz; bunun hesabını da mutlaka sorarız” diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yanı başındaki Türkiye’yi karşısına alma uğruna uzaklardan destek bekleyen Kuzey Irak Yönetimi, eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkumdur.”

Erdoğan, kişisel hırslar ve iktidar kaygılarıyla yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umduklarını dile getirdi Türkiye olarak Irak Merkezi Yönetimi ve İran’la birlikte çeşitli adımlar atıldığını hatırlatan Erdoğan, “Konunun daha tatsız noktalara varmadan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla çözümü arzumuzdur. Kuzey Irak Yönetimi, yaptığı yanlıştan dönme erdemini gösterdiğinde, Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: İnisiyatif almaya hazırız

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis’teki resepsiyonda IKBY’nin referandumunu değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İran’a gittiğini belirten Yıldırım “Mesele çözülür, inisiyatif almaya hazırız” dedi.

Yapılacak işin belli olduğunu kaydeden Yıldırım “Irak Hükümeti ile otursunlar anayasanın belirlediği çerçeve içinde, Kuzey Irak yönetiminin hakkı, hukuku neyse bunlar garanti altına alınsın. Bu konuda biz de destek veririz. Böylece bu iş tatlıya bağlanmış olur. Aksi halde bu meselenin yönetilmesi gittikçe zorlaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım ayrıca Katalonya’daki referandum gerginliğine ilişkin şunları söyledi:

“Kuzey Irak’ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur. En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri; onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim.”

Bir günde 2 görüşme

Meclis’in açılış gününde Ankara’da peş peşe zirveler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kahraman’ın Meclis’teki odasında görüştü. Yaklaşık 25 dakika süren zirvede Akar’ın liderlere mini bir brifing verdiği belirtildi. Genel Kurul’da da bir araya gelen liderler resepsiyonda da buluştu. Liderler yine Kahraman’ın makamında bir arayca geldi. Öte yandan HDP’nin Meclis’e gelmemesi sorulan Bahçeli “Bizim için bir önemi yok” dedi.

TBMM’de davet krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul konuşmasının ardından, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasında bir araya geldi. 25 dakika süren görüşmede, bazı bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, kuvvet komutanları da bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmadığı görüşme sonrasında açıklama yapan TBMM Başkanı Kahraman “Onun herhalde randevusu vardı. Herkesi davet ettim. Akşam birlikte olacağız” şeklinde konuştu. Ancak Kahraman’ın açıklamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan tepki geldi. Davet edilmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu “Meclis Başkanı’na yalan söylemek yakışmıyor” ifadelerini kullandı. CHP Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada “TBMM Başkanı’nın odasında yapılan toplantıya Sayın Genel Başkan’ın çağrıldığı bilgisi doğru değildir. Sayın Genel Başkan’ın bu görüşmeden haberi olmadığı gibi toplantıya da davet edilmemiştir” denildi. Meclis Başkanı Kahraman, daha sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı, ekipler arasındaki iletişimde aksaklık yaşandığını söyleyerek özür diledi.

"Yüzde 40 fala değil ama görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İran’a gittiğini açıkladı. TBMM’de düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda kuvvet komutanlarıyla selamlaşan Erdoğan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile bir süre sohbet etti.

“Genelkurmay Başkanımız İran’a gitti. Biz de ayın 4’ünde gideceğiz” diyen Erdoğan’ın “Biz her an hazır olalım her şeye” sözlerine komutanlar “Hazırız” diye karşılık verdi. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve bu ülkenin dini lideri Hamaney’le görüşeceğini ifade ederek “Bu görüşmelerden sonra süreç için ciddi yol haritasını belirlemiş olarak dönmüş olacağız” diye konuştu.

Erdoğan “Kuzey Irak konusunda liderler zirvesi yapmayı planlıyor musunuz?” sorusuna, “Perşembe günü Sayın Bahçeli ile görüşmem olacak. Ondan sonra da duruma göre Sayın Kılıçdaroğlu’na da davet yapmak suretiyle, onun ayrıca bu konudaki kanaatlerini alırım. Bu kanaatleri de pekiştirmek suretiyle, bu noktadaki sürecimizi zenginleştirmiş oluruz” yanıtını verdi. Erdoğan, eleştirilerin hedefinde olan yüzde 40’lık Motorlu Taşıtlar Vergisi için de konuştu. Erdoğan “Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir” ifadelerini kullandı.

"Onların yeri kandil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’nin, Meclisin yeni yasama yılı açılışına katılmamasıyla ilgili “Niye olduğunu anlamıyor musunuz? Onların yeri Kandil, biliyorsunuz” dedi