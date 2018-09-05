Erdoğan'dan Kırgızistan'a 13 kişilik 'FETÖ' listesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Kırgızistan'da heyetlerarası görüşemelerde ülkede 'FETÖ’ mensubu olduğu iddia edilen 13 kişinin öncelikli iadesini istedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Kırgızistan’da da yönetimi değiştirmeye yönelik bir darbe girişimi riski hep tartışılıyor. Ülkede siyasetin nasıl devam edeceği Türkiye için önemli. FETÖ’nün Orta Asya’daki yöneticilerinin birçoğu bu ülkede barındığı iddia ediliyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, Kırgızistan’da daha önceki yöneticiler FETÖ yapılanması ile yeterince mücadele etmedi. Terör örgütü yöneticileri de bugüne kadar bu ülkedeki sistem boşluklarından yararlanarak rahat hareket ettiler.

Aynı kaynaklara göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, FETÖ’yü tehdit olarak görüyor ve Türk makamlarıyla çalışma ve işbirliği isteği içinde. Ama bunu deklare etmenin içeride sıkıntı yaratabileceği düşünülüyor. Üst düzey bir yetkili Kırgızistan’daki son durumu ve FETÖ ile mücadelenin ayrıntılarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Kırgızistan dahil birçok ülkenin, FETÖ’nün derinliğini bildiğine inanmıyorum. Özellikle mahrem imamlar gibi bir yapıyı. Bu durumu anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin elinde Kırgızistan’daki FETÖ yapılanmasına ilişkin 130 kişilik genel bir liste bulunuyor. Liste, Kırgızistan yetkililerine verildi. Biz 13 kişiyi özellikle ve öncelikle istiyoruz. Üst düzey isimler bu kişiler. Yani organizasyonu yönlendirenler var, Orta Asya imamı var. Adı, soyadı, nerede oturduğu, işi, A’dan Z’ye hakkındaki tüm bilgiler. Yani bir anlamda kaçacak yer bırakmıyoruz.”