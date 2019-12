Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yine çaktın, o adam hapiste

T24

TBMM’deki 2011 bütçe görüşmelerinde 'Kayseri’deki rüşvet çarkı' konuşuldu.



Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiasına yanıt verdi.



Genel Kurul’a seslenen Kılıçdaroğlu, Hacı Ali Hamurcu isimli bir kişinin başvurusu ile Kayseri’de ortaya çıktığını belirttiği ve üstünün kapatıldığını iddia ettiği rüşvet çarkıyla ilgili Başbakan’a seslenmişti. Kılıçdaroğlu’nun ardından kürsüye çıkan Erdoğan iddiaya yanıt verdi.



Süreki olarak yolsuzluğun gündeme getirildiğini belirten Erdoğan, "Biraz önce yine buradan tekrar edildi. Elinde aslı astarı olmayan belgeleri sallayanlar oldu (CHP lideri Kıçlıçdaroğlu’na)



Bunları çok gördük. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kılıçdaroğlu, benim adayımla ilgili pek çok şey söyledi. Şu an benim belediye başkanımın dokunulmazlığı yok. O iddiaları yargıya götürseydin, netice alsaydın (Kılıçdaroğlu ‘yargılanıyor’ diye selendi) Bir şey bulamayacaksın. Açtığın bütün dosyaların içi boş çıktı boş.



Şunu da ifade edeyim: İstanbul adayı iken fakirlere ayda 600 TL maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. CHP Genel Başkanı oldunuz. Söyle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı o 600 TL’yi versin, hadi yap, yap, yap. Bekara karı boşamak kolay; işi yap, işi. Gerçekçi olacağız. Biz ülke-devlet yönetiyoruz, kuru kuruya 'şuraya vereceğiz' demekle olmaz. Hadi ver o 600 TL’yi.



Bir dosyadan daha bahsedildi az önce. Belediye başkanımla irtibatı kurduk hemen. O kişiyle ilgili davayı açmış, şikayeti ortaya koymuş. 27.6.2007 tarihinde savcılığa şikayette bulunmuş, yolsuzluktan dolayı o kişiyi ihbar etmiş. AKP’li belediye başkanı yapmış şikayeti ve Hazı Ali Hamurcu 20 gün sonra yakalanmış.



3 kere ifadesi alınmış. 16-13 ve 3 sayfa. İfadeler dosyada mevcut, kaybolan ifade yok. 2 yıl yargılanmış ve hapis cezası almış; Yargıtay tarafından bu ceza onanmış. Bu zat şu an hapiste. Gene çaktın. Devamlı yağtığınız iş bu..."





"Yolsuzluk olan yerde..."



“Yolsuzluğum olduğu yerde 13375 km bölünmüş yol, hızlı tren hatları, 160 bin derslik, 80 üniversite, 1807 sağlı tesisi, 263 hastane, 224 ek bina olur muydu?..” diyen Başbakan Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasına bütçeyle ilgili sözleriyle başladı.



Erdoğan, Maliye Bakanı tarafından açıklanan 2011 bütçesiyle ilgili ayrıntılara girmeyeceğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:



"Şu kadarını belirtmekte fayda görüyorum ki önceki 8 bütçe de olduğu gibi bu bütçe de güçlü Türkiye vizyonuyla uyumlu bir bütçedir...



Bu, seçimden etkilenmeyen, popülizme başvurmayan, hedefinden vazgeçmeyen bir bütçedir. AKP ile seçim ekonomisi kavramı ortadan kalkmıştır... Siyaseti kendileri ve yakın çevreleri için bir geçim kaynağı olarak görenler, geçmişte defalarca Türkiye ekonomisinin dengeleriyle oynadılar... Kaşıkla verilen kepçeyle geri alındı..."





"Siyaseti temize çektik"



Enflasyondaki ve devlet borçlanma faizi oranındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, "İktidara geldiğimizde en az güvenilen kurum siyaset kurumuydu. Birileri hala siyaseti yolsuzluk ve kayırma vesilesi olarak görüyor; şuur altlarındaki bu anlayışı siyasete egemen kılmaya çalışıyorlar... Açık açık söylüyorum ki, AKP siyaseti temize çeken bir partidir..." şeklinde konuştu.



"5-10 koyunu güdemeyenler ülke nasıl yönetilir bunu bilemez" diyen Erdoğan, CHP liderinin doğu ve güneydoğuya fabrika yapılamadığı ve buna karşın 'cezaevi açacağız' vaatleri verildiği yönündeki eleştirisine de, "Kılıçdaroğlu’nun biz yaptığı ziyerette kendisinin teklifiydi: ‘Doğu ve güneydoğuya niçin fabrika yapmıyorsunuz’ demişti. Biz devletçi zihniyetten çıkıyor, özel sektörün yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. Alt yapıyı; okulları, hastaneleri, duble yolları yapıyoruz. Bunlar bugüne kadar yapılmadı. Oralarda alt yapı yoktu, şimdi hepsi var..." dedi.





"Polisimizi ezdirmeyiz"



Başbakan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kürsüden eleştirdiği öğrencilere şiddetle ilgili de, "Biz polisimizi hiçbir zaman hiçbir yerde kimseye ezdirmedik, ezdirmeyiz. Şunu da bilin: Biz illegal örgüt mensupları derken, kuru kuruya atmıyoruz, hepsinin belgesi var...



Entellektüel ortamda her türlü tartışmaya varız. Hükümete faşist derken, kendileri konuşturulmayınca öğrenciye de faşit diyen sizin mesubunuz. Ne oldu, ertesi gün yine çark ettiniz. Mesleğiniz o...



Sadece o çocuklar yok bu ülkede, milyonlarca öğrencimiz, çocuğumuz var. Bunları başımızın üstünde taşıyoruz; ellerinde taş, molotof, yumurta olanı değil. Biz konuşmaya değil, bu tür şiddete karşıyız. Sizler de şiddete karşı olmadığınız sürece, o zhniyetten şiddet göreceksiniz..." şeklinde konuştu.





Adnan Menderes ve Kamer Genç



Başbakan Erdoğan, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, HSYK kanun tasarısının görüşüldüğü cuma günü, 'Menderes kim? İstanbul Emniyet Müdürünü Bitlis'e tayin ederek karısıyla ilişkiye giren kişidir' sözlerine deyindi.



"Demokrasi şehidi Adnan Menderes’e saygısız bir üslupla dil uzatıldı" diyen Erdoğan şunları söyledi:



"Millet tercihiyle iş başına gelmiş Meneders’i, anti demokratik yollarla iktidardan indiren ve idam sehpasına taşıyan zihniyetin, bu kürsüde sürdüğünü görmek demokrasimiz adına gerçekten bir talihsizliktir.



Ben, bundan rahatsız olan ana muhalefet partisi mensuplarını da biliyor ve teşekkür ediyorum. 12 Eylül referandumu sürecinde, Menderes'ten saygıyla söz eden CHP genel Başkanı'ndan, partisi içindeki bu kişiyle ilgili nasıl bir tavır takınacağını bekliyor ve takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum."