Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'de adalet, özgürlük yokmuş; yazıklar olsun sana!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman turistlere 'güvenlik' uyarısı yaptığı iddiası ile ilgili "Kılıçdaroğlu, çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye’de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Yahu Ankara’dan İstanbul’a yürüdün. Senin güvenliğini kim aldı? O kadar vatandaşa zulmettin, senin güvenliğini kim aldı? Yahu bu hükümet aldı ya, bu hükümet sana bu imkanları verdi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Focus dergisine verdiği mülakatta Alman turistelere yönelik "Uzun zamandır Türkiye'de halihazırda hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını söylüyorum; ne canınız ne de mal ve mülkünüz için" ifadelerini kullandığı öne sürülmüş ancak CHP'den yapılan açıklamda iddia yalanlanarak, dergiye tekzip gönderildiği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı, hükümetin çevreci olduğu görüşünü de dile getirerek "ürkiye’yi öyle aldık, şimdi bu noktaya getirdik. Geziciler çıktı meydana, dolaştılar. Zannettiler ki Türkiye’yi bitiririz. Arkalarında emperyalist güçler vardı. 11 tane, 12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir başka yere taşınıyor diye kıyamet koparıyorlardı. 2,5 milyon ağaç diktik ağaç. Fidanları konuşmuyorum. Niye, biz çevreciyiz." diye konuştu.

Trabzon'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Artık dünya Türkiye’yi konuşuyor. Artık Türkiye dünyada bir idol olmuş durumda. 3.400’den 11.300’e milli gelirin ulaştığı Türkiye var. Battı, bitti diyorlardı. Türkiye’yi öyle aldık, şimdi bu noktaya getirdik. Geziciler çıktı meydana, dolaştılar. Zannettiler ki Türkiye’yi bitiririz. Arkalarında emperyalist güçler vardı. 11 tane, 12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir başka yere taşınıyor diye kıyamet koparıyorlardı. 2,5 milyon ağaç diktik ağaç. Fidanları konuşmuyorum. Niye, biz çevreciyiz.

2,5 milyar da fidan diktik. Biz böyle bir iktidarız. Şu anda Anadolu’nun yollarında gördüğünüz fidanlar var ya. Onlar hep bizim. Niye, ya bu millete aşığız be.

"Yeni eğitim ve öğretimde burs ve krediler de artacak, lisansüstü, doktora, onlar da artacak. Üniversitelerimizde kalite artacak. Bunlar için çok önemli adımlar atmamız lazım."

"Biz Trabzonlu Kanuni'nin torunuyu"

Biz gelmeden önce Türkiye'de, sağlıkta hastayı bir yerden bir yere alıp gitmek ölümdü, ölüm. Yola çıkarken ne dedik, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şu anda hastalarda bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Yurt dışından gelen ilaçlar falan, Sağlık Bakanlığı tarafından artık bunlar da ödeniyor. Kanuni gibi. Biz Trabzonlu Kanuni'nin torunuyuz. Trabzonlu Kanuni, öyle diyorum bak. İlaç yurt dışından mı gelecek, onu biz devlet olarak öderiz. Böyle bir şey olduğu anda ilgilileri, yetkilileri arayın.

Kılıçdaroğlu'na röportaj tepkisi

"Sosyal adalet bizde var bizde onun gereğini yapıyoruz. Sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün senin güvenliğini kim aldı. O kadar vatandaşa zulmettin, güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı ya. Hala sözde adalet derken, senin İzmir Büyükşehir Belediyende grevler var. Orada işçiler adalet arıyor, sen orayı bir hallet de ondan sonra adaleti konuşalım. Adalet, duygusal değildir. Adalet, hissi değildir. Adalet, yürek ister, yürek ve adalet sorumluluk ister. Biz bununla bu yoldayız. FETÖ'cüyü, PKK'yı, DEAŞ'ı korumak için sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Hastayım diye yargı onları bıraktı, hasta olan yürüyor nasıl oluyor bu iş. Bunları iyi tanıyalım.

Bir de Artvin-Rize Havalimanı'na başladık. Deniz üzerinde 2 önemli havalimanı sadece Karadenizimizde. 25 havalimanından 55 havalimanına çıktık. "