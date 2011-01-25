Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tedaviye ihtiyacın var

T24 - Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AKP ile Hizbullah’ın seçimlerde işbirliği yaptığı iddiasına dün ‘densizlik ve namertliktir’ yanıtı verdi ve ispata çağırdı. Ukrayna yolculuğu öncesi havaalanında soruları yanıtlayan Erdoğan, açıklamalarını hatırlattı, CHP liderini ispata çağırdı ve "İspat edemezse bu sıfatlar ona tam yakışıyor. Hastaneye gitmesi gereken biri varsa o kendisidir, tedaviye ihtiyacı var..." şeklinde konuştu.



Siyasetin üslubu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'AK Parti – Hizbullah işbirliği' iddiasının ardından sertleşmeye devam ediyor.



CHP liderinin açıklamasına, dün 'densizlik ve namertlik’ şeklinde yanıt veren Başbakan Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yargıya gideceklerini açıklaıdğı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in de ‘Başabakan üslubuna dikkat etsin’ dediği günün akşamında bir kez daha konuştu.



Erdoğan’a, Ukrayna yolculuğu öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu konu soruldu:



"İddia ile ortaya çıkar da bunu ortada bırakırsa, istemem gereken şey bu iddianın ispatıdır. Bu sıradan bir iddia değil. AK Parti’nin geçmişi bellidir ve tertemizdir. ‘Bu en azından bir densizkliktir, ispat edemezse de alçaklıktır’ dedim. İspat etme görevi onundur. Bu tür şeyleri defaatle yaptı, adeta bunu meslek edinmiş. Bir şey söyedi ve bir daha konuşmuyor, pası arkadaşlarına attı.



Söyle, ne gibi ilişkiler var bunları ortaya koy. Bunu yapmadığı sürece, ifade ettiğim sıfatlar ona tam yakışıyor. Eğer hastaneye gitmesi gereken biri varsa o kendisidir; tedaviye ihtiyacı var."



Başbakan Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yargıya gidecekleriyle ilgili açıklamasını da, "Arkadaşım bir şey söyledi, değerlendirilir ve gerekirse başvuruşur" şeklinde konuştu.





