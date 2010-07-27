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ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 13:15

-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu'da yaptığı konuşma nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları Fatih Şahin ve Muammer Cemaloğlu'nun açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, Ordu mitingindeki konuşmasında, Başbakan Erdoğan'ın ''onur ve saygınlığına yönelik'' ifadeler kullandığı savunuldu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Erdoğan'a yönelik bazı ithamlarda bulunduğuna dikkat çekilerek, ''bu ifadelerin, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı'' kaydedildi. Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan dava, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

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