Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Sokaksa sokak" diyen bu kişi kendisinin sokağa çıkamaz hale gelebileceğini iyi bilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'u anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da konuştu.

Erdoğan, "Hâlâ 15 Temmuz'u anlamayan gafiller var" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. Sokaksa sokak diyen bu kişi kendisinin sokağa çıkamaz hale gelebileceğini iyi bilmeli " ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Kendisi Adalet Yürüyüşü adını verdi ama olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olur. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Geneş Başkanı bizden dikenlere su vermemizi istiyor. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler. Cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı yürüyebiliyor, nasıl hasta?

Ana muhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz'da İstanbul'da köşe bucak saklanmasaydı bu yürüyüşe farklı bakabilirdik.

"Sokağa çıkamaz hale gelirsin"

Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir. Açık konuşuyorum, böyle bir yola mı tevessül edeceksin, sokağa çıkamaz hale gelirsin. Korkaklardan, ödleklerden bir şey olmaz bu böyle bilinmelidir.

"Adaletin aranacağı zemin belli"

Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir. Meclis'i çalıştırmamak için her yola başvuranlar, şimdi çıkmış 'Meclis devre dışı bırakıldı' diye uğraşıyorlar. Bunun için de ağlamaya başladılar. Anayasa Mahkemesinden kürsü hakimlerine, savcılara kadar hukuk sisteminin tüm mensuplarına hakaret edenler, 'adalet' diye yeri göğü inletiyor. Adalete giden tüm yolları tıkamayı maharet sananlar siz değil misiniz?"