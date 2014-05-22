Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen de sivilsin, çık Cumhurbaşkanlığı'na aday ol

Başbakan Tayyip Erdoğan, TOBB'un Genel Kurulu'nda karşısında oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sivil bir cumhurbaşkanı olmalı" sözlerine atıfta bulunarak, "Ne diyor Ana muhalefetin Başkanı, sivil Cumhurbaşkanı. Sen de sivilsin. Çık Cumhurbaşkanlığına adaylığını koy. He siz halen apoletli bir aday arıyorsanız onu bilemem" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "diktatör" nitelemesi için de konuşan Erdoğan, "Ağzından çıkanı kulağınız duymuyor mu. Nasıl bir Başbakan’a diktatör diyebilirsiniz" ifadesini kullan

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Az önce yeni bir Anayasa'dan bahsettik. Ana muhalefetin başkanı da burada. Bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruluyor, bizim 326 üyemiz var biz bu komisyona 3 üye veriyoruz. Diğer partiler 220 üyesi olmasına rağmen 9 üye veriyor. Derdimiz ne? Yeni Anayasa sözünü yerine getirmek. 60 maddede uzlaşma var. Sayın başkan, "Çözmeye hazırız" diyor. Gelin yapalım dedik, kabul etmediler. 60 maddeyi hadi yapalım. Niye MHP'yi HDP'yi bekliyoruz. Gelin ikimiz yapalım. Tayyip Erdoğan sözünün adamıdır, sözlerinin adamıysa gelsinler Anayasa'yı yapalım. Gelin masadan kaldıralım 60 maddeyi. Tüm bunların yanında sayın Başkan konuşması esnasında- TOBB Başkanı- huzurdan bahsetti. Bu ülkenin Başbakanı'na "Diktatör" ifadesini kullananlar var. Karşımda oturuyor. Diktatörün olduğu ülkede bunu yapamazsın. Ama bu tür yakıştırmalarla milletin huzurunu bozarsınız.

'Ağzından çıkanı kulağınız duymuyor mu'

Bana diktatör diyenlerden bazıları şu an karşımda oturuyor. Ağzından çıkanı kulağınız duymuyor mu. Nasıl bir Başbakan’a diktatör diyebilirsiniz.

('Bana diktatör diyen karşımda oturuyor' dediği Kılıçdaroğlu bu sözler karşısında gülümseyerek tepkisini gösterdi.)

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçimi var. "Sivil" konusunu gündeme getiriyorsunuz. Sayın Özal sivil değil miydi, Sezer sivil değil miydi? Sen sivil değil misin? Abdullah Gül de sivildi. 7 yıldır bu işi yürütüyor. Ne diyor Başkan, sivil Cumhurbaşkanı. Sen de sivilsin. Çık Cumhurbaşkanlığına adaylığını koy. He siz halen apoletli bir aday arıyorsanız onu bilemem. Ama milletimiz tercihi ile her şeyi gösterecek.