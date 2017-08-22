Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen Atatürk'ün atletle yemek yerken resim çektirdiğine şahit oldun mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "adalet yürüyüşü" sırasında çekilen "atletli fotoğrafı"yla ilgili olarak "Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, arada sırada karavanda oturuyor, atletle bir yemek yiyor, bir gazete başlık atmış, 'vatandaş filanca" dedi.

39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, sözlerine "Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım, ana muhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi gel, benim fotoğrafımı çek, Atatürk'ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?" diye devam etti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü" 25 gün sürmüştü. 432 kilometre yol katedilen yürüyüşün ardından Maltepe Meydanı'nda "Büyük Adalet Mitingi" düzenlenmişti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sırasında kamuoyuna yansımayan görüntüleri, Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmeztarafından bir albüm kitapta toplanmıştı.

432 kilometre, yüz binlerce adım, 209 kare: Adalet Yürüyüşü, Kılıçdaroğlu’ndan özel fotoğraflarla kitap oldu