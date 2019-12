-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ''POPÜLİZM'' TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçime üç aydan kısa bir süre kala, uçuk, gerçekleşmesi mümkün olmayan, Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen vaatlerin ardı ardına sıralanmaya başlandığını belirterek, ''Siyasi tarihleri boyunca, asker üzerinden siyaset yapanlar, müdahalelere alkış tutanlar, orduyu göreve çağıranlar, demokrasinin gelişmesi ve vesayetin ortadan kalkmasıyla umutlarını yitirmişler; ama bu sefer de askerlik süresi üzerinden, yani yine ordu üzerinden siyaset yürütme yoluna tevessül etmişlerdir'' dedi. Erdoğan, ''2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi''nin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılına ilişkin vizyonlarını telaffuz etmeye başladıklarında, bunun bir hayal olduğu, bu hedeflerin ulaşılamaz olduğu ya da altlarının dolu olmadığı gibi eleştiriler yapıldığını belirterek, 2023'e ilişkin şu ana kadar açıkladıkları tüm hedeflerin, üzerinde detaylı şekilde çalışılan, her türlü hesaplaması yapılan tamamen gerçekçi hedefler olduğunu söyledi. Yapamayacakları, gerçekleşmesi mümkün olmayan, akılcı olmayan hiç bir hedefin, 2023 projesi için telaffuz edilmediğini ifade eden Erdoğan, millet ile doğrudan, şeffaf ve karşılıklı güven esasına dayalı bir iletişim kurma konusunda hassasiyetlerini dile getirdi. ''İnanç öyle bir güçtür ki tekeden bile süt çıkartır'' diyen Erdoğan, insanın inanmadığı işte başarılı olamayacağını, ''Ben bunu başaracağım'' dediğinde başarıya ulaşacağını kaydetti. Erdoğan, ''Biz bu yola çıkarken 8 yıl önce neyin kararını verdiysek, hamdolsun bunlar başarıldı'' dedi. Siyasetlerinde popülizme yer vermediklerini, umut tacirliği, hayal tacirliği yapmadıklarını söyleyen Erdoğan, ''Hiç bir zaman tutamayacağımız sözler vermedik. Verdiğimiz sözlerin de her zaman arkasında olduk'' dedi. Başbakan Erdoğan, siyasetteki bu tavırlarının, siyaset kurumu ile vatandaş arasındaki güvenin de yeniden tesis edilmesini sağladığını ve anketlerde en az güvenilir kurum olarak çıkan siyaset kurumunun, kendi dönemlerinde adeta itibarını yeniden kazandığını anlattı. Türkiye'de siyasetin bir dönem sadece popülizm ve boş vaatlerle yapıldığına işaret eden Erdoğan, seçim öncesinde siyasi partilerin, milletin ihtiyaçlarını kampanyalarına abartılı biçimde yansıttığını ancak vaatlerin tutulmadığını ve büyük hayalkırıklıkları yarattığını kaydetti. -''OFSAYTIN KALDIRILMASI GİBİ VAATLER''- Erdoğan, ''Bir ara, vaatler o kadar uçuk noktalara ulaştı ki, 'boğaz köprüsüne otobüs durağı', 'ofsaytın kaldırılması', 'her eve gazoz şebekesi kurulması' benzeri seçim vaatleri siyasi tarihimizde yerini almıştır'' diyerek, bu alışkanlığın bir devamı olarak, bugünlerde muhalefetin benzer vaatleri dile getirdiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Seçime üç aydan kısa bir süre kala, son derece uçuk, gerçekleşmesi mümkün olmayan, Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmeyen vaatler ardı ardına sıralanmaya başlanmıştır. Dikkatinizi çekiyorum... Siyasi tarihleri boyunca, asker üzerinden, ordu üzerinden siyaset yapanlar, müdahalelere alkış tutanlar, orduyu göreve çağıranlar, müdahale sonrasında nöbetçi hükümet olanlar, demokrasinin gelişmesi ve vesayetin ortadan kalkmasıyla umutlarını yitirmişler; ama bu sefer de askerlik süresi üzerinden, yani yine ordu üzerinden siyaset yürütme yoluna tevessül etmişlerdir. Böyle ciddi bir meselenin, seçime çok az bir süre kala, gençlerin umutlarını istismar edecek şekilde kamuoyunun gündemine taşınması, asıl niyetin popülizm olduğunu zaten ortaya koymaktadır.''