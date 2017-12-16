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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hesabını yargıda vereceksin, gün yaklaşıyor!

Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler’e Kudüs çağrısı: Gerekeni yapmazsanız ilgili mercileri zorlayacağız

16 Aralık 2017 21:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Man Adası belge" tartışmaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yargıda hesabını vereceksin. Gün yaklaşıyor" diye seslendi. Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Birleşmiş Milletler’e de "Gerekeni yapmazsanız ilgili mercileri zorlayacağız" çağrısında bulundu

Erdoğan, AKP'nin Yalova İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek) Avuç dolusu sahte evrak sallamakla sen kalkıp da Tayyip Erdoğan ve ailesine leke süremezsin. Yargıda hesabını vereceksin. Gün yaklaşıyor. Yargıda o hesabı vereceği gibi bundan sonra atacağı iftiraların da boynuna nasıl dolandığını görecek.

İsrail istemiyor diye Filistin'in, Kudüs'ün hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Amerika'nın başka hesapları var diye Suriye'de bir terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ın mezhep ve köken temelli bölünmesine seyirci kalmayacağız. AB'nin, NATO'nun, bir başka gücün ülkemizi ve milletimizi istiskal anlamına gelecek tavırlarına asla seyirci ve sessiz kalmayacağız.

Dün Bosna'da nasıl kardeşlerimizin yanında yer aldıysak, dün Kafkasya'daki kardeşlerimizin mücadelesine nasıl destek verdiysek, dün dünyanın her köşesindeki kardeşimizi nasıl yalnız bırakmadıysak, bugün de çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde bunu yapıyoruz ve yapacağız. Ecdadımızın bize emaneti olan bu vakur duruştan asla vazgeçmeyeceğiz.

Kudüs'e uzanan her eli İstanbul'a uzanmış sayarız.

BM, BM Güvenlik Konseyi ne gerekiyorsa yapacaksınız. Yapmıyorsanız hukuk içinde gerekeni yapmak için ilgili mercileri zorlayacağız.

 

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