Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Eğer yiğitsen PYD'nin terör örgütü olduğunu açıkla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitap ederek, "Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD, YPG terör örgütü müdür, yiğitsen açıkla, PKK terör örgütü müdür yiğitsen açıkla. Açıklayamazsın çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin" dedi.

"Avrupa Parlamentosu'nda gördük ki boyunlarına bölücü terör örgütün paçavralarını takmışlar, bu nasıl bir anlayıştır?" diyen Erdoğani "ABD Kongresi'nden izin çıkmadı. Ama kötü komşu ev sahibi yaptı. Şimdi biz insansız hava araçlarınının silahlısını da yapıyoruz" diye konuştu.

Bitlis'te olağan il kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamları şöyle:

Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz. Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal'ler, ne muhasebeci Kenan'lar eksik olur.

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.

Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz.

"Bay Kemal yiğitsen açıkla"

Korkaklar, zafer anıtı dikemezler. Türkiye'de bir anamuhalefet var, biri çıkıp diyor ki, PYD bir terör örgütü değildir diyor. Bakıyorsunuz, bir milletvekili çıkıyor Türkiye'nin Afrin'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.

Avrupa Parlamentosu'nda gördük ki boyunlarına bölücü terör örgütün paçavralarını takmışlar, bu nasıl bir anlayıştır? ABD Kongresi'nden izin çıkmadı. Ama kötü komşu ev sahibi yaptı. Şimdi biz insansız hava araçlarınının silahlısını da yapıyoruz. "