-ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DAVA ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında, ''O e-muhtıra AKP'nin tekrar iktidara gelmesi için konmuştur oraya, mağdur edebiyatı için konmuştur oraya. Sayın Büyükanıt ile Sayın Erdoğan işbirliği yapmışlardır o olayda'' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Fatih Şahin'in açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun dün NTV'de canlı yayına katıldığı anımsatıldı. ''Kılıçdaroğlu'nun programda Başbakan Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, tamamen gerçek dışı iddia ve ithamlarda bulunduğu, onur ve saygınlığını ihlal ettiği'' savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun programdaki Başbakan Erdoğan ile eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Dolmabahçe'de yaptıkları görüşmeye ilişkin sözleri aktarıldı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, ''Allah aşkına söyler misiniz? Ben darbe yapmaya kalkacağım, e-muhtırayı koyacağım, Başbakan ile oturacağım, sohbet edeceğim. Gizli sırlarımız neyse bölüşecekler, paylaşacaklar ve ben emekli olduktan sonra benim altıma çok pahalı zırhlı araç alınacak ve ben ödüllendireceğim'', ''Çünkü o e-muhtıra AKP'nin tekrar iktidara gelmesi için konmuştur oraya, mağdur edebiyatı için konmuştur oraya. Sayın Büyükanıt ile Sayın Erdoğan işbirliği yapmışlardır o olayda. Çıksınlar, söylesinler, 'Biz işbirliği yapmadık' desinler'' ve ''Sayın Başbakan konuşmalı. Dolmabahçe'de ne konuştular, konuşmalı. Halkından gizli, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler devletin arşivine yansımıyorsa, orada çıkar işbirliği vardır. O çıkar işbirliği, ikisinin arasındadır. Çıkar işbirliğini açıklasınlar, biz de öğrenelim'' ifadeleri vurgulandı. ''Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında, Başbakan Erdoğan ile eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın gizlice görüştükleri, görüşmede AK Parti'nin tekrar iktidara gelmesinin amaçlandığı, ikisi arasında çıkar işbirliğinin yapıldığı gibi iddia ve değerlendirmelerinde bulunduğu'' ifade edilen dilekçede, şu değerlendirmelere yer verildi: ''Bu görüşmenin içeriğinin açıklanmadığı, gizli olduğu gerekçesiyle farklı yaklaşımlarda bulunmak, bu görüşmenin karşılıklı çıkar ilişkisine dayandığını, ülkenin ve milletin çıkarlarının değil, kişisel çıkar ilişkisinin bulunduğunu iddia etmek, soyut, gerçeği yansıtmayan, bu iki kişiyi ve hatta temsil ettikleri makam ve kurumları işlevsiz bırakmaya yönelik, hukuka aykırı iddia ve ithamlardır.'' Kılıçdaroğlu'nun iddialarının Başbakan Erdoğan'ı aşağılamaya yönelik olduğu kaydedilen dilekçede, ''Müvekkilimin (Başbakan Erdoğan'ın) ülke çıkarları için değil, kendi özel çıkarları için kurumları kullandığını, onların itibarını sarsacak ilişkiler içinde olduğunu iddia etmek, açık bir hakaret oluşturur'' denildi. Dava, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.