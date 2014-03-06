Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Adi, terbiyesiz herif

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da Belediye Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan’ın gündeminde paralel yapıdan ayrı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tekirdağ mitinginde dili sürçerek Başbakan'ın annesinin de yolsuzluk olaylarına karıştığını söylemesi vardı. Erdoğan “Sustum sustum artık dayanılmaz hale geldi. Bu kadar adilik alçaklık olamaz. Sen aynaya bak. Benim rahmetli anneme hakaret edecek kadar adisin. Terbiyesiz herif hem hakareti yapıyor hem unuttum ya o rahmetli olmuş diyor. Sen bu ülkede bir Başbakan'ın ölmüş annesi için nasıl konuşusursun” dedi.

İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Başbakan Niğde'de kendisine itiraz eden kadını tersledi diyor. Bunlara cemaat demeyin bunlar örgüt diğer cemaatlere hakaret etmiş olursunuz. Neymiş dedim. Güya ben Niğde'de konuşurken bana itiraz etmiş bende buraya hangi yüzle geldin demişim haberi böyle vermişler. Düşündüm. Ablalar sizin kapınıza da gelirlerse 'hanımefendi siz hangi yüzle geldiniz' deyin demiştim. Sen bakar kör müsün? Kulağın var duymuyor musun? Senin kalbin mühürlenmiş.

Senin hocan kızlarımızın başörtülülerini açmaları için zemin hazırlayan insandır. Bunlar da fetvalar kolay. Bir yere gelebilmek için her yol meşru. Bize omurgalı insan lazım. Bize adam gibi adam lazım. Bunu almışlar Başbakan bir kadına miting meydanında hakaret ediyor demişler. Kendi ülkesine ihanet eden yapıyla aranıza mesafe koyun.

Sustum sustum artık dayanılmaz hale geldi. Bu kadar adilik alçaklık olamaz. Sen aynaya bak. Benim rahmetli anneme hakaret edecek kadar adisin. Terbiyesiz herif hem hakareti yapıyor hem unuttum ya o rahmetli olmuş diyor. Sen bu ülkede bir Başbakan'ın ölmüş annesi için nasıl konuşusursun.

Ey Bugün Gazetesi, ey Taraf Gazetesi, ey Zaman Gazetesi sen siz hangi doğrunun yanındasınız? Ey Hürriyet Gazetesi sen neyin yanındasın. Sen bu ülkede yolsuzluk yapıyorsan takip ederim. Adalet Bakanıma da talimat veririm. Ne yaptığın malumdur tabi ki takip edeceğiz. Güvenli hat denilen telefonları bile zalimler dinlediler. Bir Başbakan'ın telefonunu dinleyemezsin.

Her şey bitmiş önümüzdeki ay açılışını yapacağız Başbakanlık binamızı durdurmaya çalışıyorlar. Siz nasıl yargısınız? Yargının içinde adil insanlar da var. Paralel yapının bu tür temsilcileri de var. Bunlar MİT'E de saldırdılar. Halk Bankası'na, Ziraat Bankasına saldırdılar.

Kılıçadaroğlu ne demişti?

17 Aralık tarihinde yapılan operasyonlar hakkında konuşan Kılıçdaroğlu dili sürçünce, Başbakan'ın annesinin de yolsuzluk olaylarına karıştığını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin öldüğünü hatırlayan Kılıçdaroğlu, özür dileyerek, 'Afedersiniz, annesi değil' dedi.