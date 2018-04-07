Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 2019 siyasi hayatının son yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerini işaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılı olacak" yorumunda bulundu.

"Bu zat 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimize bizzat kendisi hakaret etmiştir. Onun için ağzını çalkalaması lazım. Yaptığı konuşmalar bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil milletimizi suçlayarak aslında sizlere hakaret etmiştir. Biz onun gibi olmayacağız, doğru bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bu zat seçimleri kaybettiği halde verdiği sözleri unutmuştur. 2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılı. Bu zat 2019 yılının kasım ayında inşallah siyasi hayatını noktalayacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından kurulmuştur. Bugünkü CHP ise Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olarak gördüğümüz mücadele sürecine alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüşmüştür.

Asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz? 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil barışı savunur' diyor. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerin değil teröristlerin yanında yer almalı. Kendi devletine kendi hükümetine düşman olan parti nasıl cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu söyleyebilir.

Salı günü yaptığı konuşmada öyle ahlaksızca ifadelerle şahsıma saldırdı ki bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zul addederim. Bu zat sadece çukurda değil aynı zamanda kullandığı ifadelerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki bende ağız var her türlü ifadeyi kullanırım. Biz dahasına muktediriz ama bulunduğumuz makam buna müsaade etmiyor.

"2019 siyasi hayatının son yılı olacak"

Bu zat 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimize bizzat kendisi hakaret etmiştir. Onun için ağzını çalkalaması lazım. Yaptığı konuşmalar bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil milletimizi suçlayarak aslında sizlere hakaret etmiştir. Biz onun gibi olmayacağız, doğru bildiğimiz yoldan yürüyeceğiz. Bu zat seçimleri kaybettiği halde verdiği sözleri unutmuştur. 2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılı. Bu zat 2019 yılının kasım ayında inşallah siyasi hayatını noktalayacak."