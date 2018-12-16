Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 15 Temmuz'da kaçtın ama bu defa kaçmaya fırsat bulamazsın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de barışçıl protestolar yapılamayacağını söyleyen gazeteci Fatih Portakal'ı hedef alırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, O televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz’da bu meydanları dar etti. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksın, burası Hollanda değil, Paris değil" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında "Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenler'de 'millet bahçesi' açılışında konuşan Erdoğan'ın ifadeleri özetle şöyle:

-Ülkemize yönelik husumetlerin altındaki sebeplerden en başından gelenlerden biri İstanbul’dur. İstanbul’a ne kadar sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine o kadar katkı yaptığımızı biliyoruz. AK Parti döneminde hayata geçirdiğimiz projelerle, sadece İstanbul'u değil Türkiye’yi büyütüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, bizden önce böyle bir şey var mıydı? Yabancı liderler, bak denizin altından raylı sistem geçiyor deyince şaşırıyorlar.

"2040 yılına kadar su sorunu yok"

- Bizden önce Marmara’nın üzerinde 2 köprü vardı. 3.’sünü yaptık. Onlar konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Bu şehirde üretilen her değer, her zenginlik, faaliyet dalga dalga ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı etkiliyor. 1994 yılında bu şehri yönetme sorumluluğunu bu kardeşinize verdiniz. İstanbul’da yeni dönemi başlattık mı? Çöp dağlarını kaldırdık. İstanbul belediyesini CHP’den almıştık. Susuzluğu giderdik. Dağları delerek İstanbul’a su getirdik. İstanbul'un su sorununu çözdük, 2040 yılına kadar böyle bir sorun yok.

"CHP, çöp demektir"

- CHP çöp, susuzluk, hava kirliliği demektir. CHP, yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP yoksulluğun daniskası demektir. Van, HDP belediyesiydi, oranın da su sorununu çözdük.

- Caminin taştan yapılması yazın serin kışın sıcak olmasını sağlar.

"ÖSO ile oralardayız"

- Zeytinlik operasyonunu, Afrin operasyonunu yaptık mı, yaptık. Şimdi Sincar operasyonunu yaptık mı yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömmeye devam edeceğiz. Teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Biz Mehmetçiklerimizle oralardayız. ÖSO ile oralardayız. Hep birlikte Allahın izniyle vatanımıza saldıranlara bedelini ödeteceğiz. İçeride bunlardan rahatsız olanlar varsa, Bay Kemal bu teröristlerle kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok. Yerli ve milli ol. Bunları savunmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart'ta yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Dürüst ol dürüst.

- Rahmetli Neşat Ertaş ne diyor, ne diyor Neşat Erteş?..

- F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz. Bir şeyin yüzde 100 yapıldığı yerler çok nadir. Mecburen hammaddeyi dışarıdan almamız gerekiyor.

(Kılıçdaroğlu'na) O televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz’da bu meydanları dar etti. Bay Kemal kimseyi sokağa çıkartamayacaksın, burası Hollanda değil, Paris değil. Bunu böyle bilesin. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz gereğini de yaparız.

"Bu sefer kaçamazsın"

- Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasına kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın.