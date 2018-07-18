Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada "Tayyipler Alemi" karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde, ilk olarak Penguen dergisinin kapağında yer alan 'Tayyipler Alemi' karikatürü bulunan pankartı taşıdıkları gerekçesiyle 4 öğrenci tutuklanmıştı.

Dünkü grup toplantısında öğrencilerin tutuklanmasını eleştiren CHP lideri Kılıdaroğlu, daha sonra karikatürü sosyal medya hesabından "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" notuyla paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, da bugünTwitter adresinden "Tayyipler Alemi" karikatürünü paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlattı.