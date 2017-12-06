Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu hakkında yeni suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'alanen hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundukları yazdı.
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Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı:
"Dünkü açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızın hukukunu, yargı eliyle korumaya yönelik çabalarımız tavizsiz bir şekilde devam edecektir."