Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt: Türk yargısı kararı bağımsız bir şekilde verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılmasına ilişkin kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir mesaj paylaştı. Erdoğan "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür."

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Onu tekrar görmek çok harika olacak. O zorlu bir tecrübe yaşamış harika bir Hristiyan. Yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.