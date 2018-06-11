Erdoğan'dan kendisine 'Otokrat' diyen Der Spiegel'e: Elhamdülillah...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman Der Spiegel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte kendisini "otokrat lider" olarak kapağına taşımasıyla ilgili olarak "Elhamdülillah" dedi.

Erdoğan, dün (10 Haziran 2018) Kocaeli'de düzenlediği mitingde derginin "Ich bin das volk das zeitaiter der autokraten" (Ben halkım, otokratlar zamanı) şeklinde olan kapağıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz."

Takvim: Merkel'i değil,

Erdoğan'ı kapağa taşıdılar

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Takvim gazetesi de derginin söz konusu kapağını dün manşetinde “Dünyanın dört liderinden biri Erdoğan” yorumuyla vermişti. Gazete, "Erdoğan Der Spiegel'e kapak oldu. Merkel'i değil Erdoğan'ı kapağa taşıdı" ifadesini kullanmıştı.