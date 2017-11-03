Erdoğan'dan kendisine 'Faşist, diktatör' diyen Bülent Tezcan'a: Affedersin bunu vurdular...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "Faşist, diktatör" sözleri hakkında ilk kez konuştu. Tezcan'ın 29 Ekim 2016'da Aydın'da silahlı saldırıya uğramasına atıfta bulunan Erdoğan, "Ben seni arıyorum ya, bu insanlıktır. Bu rahmet duygusudur, bunlarda bu yok" dedi.

Erdoğan, kendisine 'faşist dikatör' diyen Tezcan'la alakalı ilk kez konuştu ve "Şahsıma bu lafı eden kişi, affedersin kendisini vurdular ve ben geçmiş olsun diye kendisini arıyorum. Ya diktatör kalkıp da seni arar mı? Ben seni arıyorum ya, bu insanlıktır. Bu rahmet duygusudur, bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine, 600 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum.

Kendi otomobilimizle birlikte kaçırdığımız dünyadaki sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Yerli otomobil girişimininin bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Azmettikten sonra aşılmayacak dağ yoktur. Azmettiler inandılar ve buraya geldiler.

Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Bu bir merhamettir. Ama yok. Bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok.

Belediye başkanlarını istifası ile ilgili konuşuyorsun, sana ne, sen kendi partine bak. Bizim partimizin uyguladığı taktik, strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır kazandığın bir seçim var mı? Sen onu söyle. Biz mutluyuz. Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil.

(Terörle mücadele) Kandil'se Kandil, Sincar'sa Sincar şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.