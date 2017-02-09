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Erdoğan'dan Kenan Işık açıklaması: Kendimi suçlu hissediyorum

Kenan Işık, Mart 2014'te, spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek geçirdiği beyin kanamasından sonra komada yaşam mücadelesini sürdürüyor

09 Şubat 2017 15:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni’nde tiyatro alanında ödüle layık görülen Kenan Işık için, "Yurt dışı tedavisinden sonra kendisini ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum. İnşallah en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğim” dedi.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014'ün Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarparak girdiği komada yaşam mücadelesi sürdürüyor.

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