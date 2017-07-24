Erdoğan'dan Katar mesajı: Kardeş kavgasının kazananı olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Katar krizi'nin çözümü için Körfez turuna çıktı. Erdoğan, Suudi Arabistan’da Kral Selman’la, ikinci durağı Kuveyt’te de Kuveyt Emiri ile görüşmesinde İslam dünyası için birlik çağrısı yaparak, "Kardeş kavgasının kazananı olmaz" mesajı verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar'ı da kapsayan gezisinin ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Erdoğan Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü. Kral Al Suud'un özel konutundaki öğle yemeğinde bir araya gelen 2 lider, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra da Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u kabul etti.

Katar krizinin çıktığı ilk andan itibaren Türkiye olarak yapıcı bir rol izlediklerini belirten Erdoğan, sorunun diyalog yoluyla çözümüne işaret etti. Körfez bölgesinin en büyük ülkesi konumundaki Suudi Arabistan'ın bu sürece çok önemli katkı yapabileceğini kaydeden Erdoğan, krizin bir an önce sonlandırılmasının bölgenin de yararına olduğunu vurguladı.



Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı. Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti. İki lider, Dar Salwa Sarayı'nda yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İşbirliği ve dayanışma

Görüşmelerde Suriye, Irak ve Yemen başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının içinden geçtiği zor dönemde daha fazla işbirliği ve dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

Arabuculuk teşekkürü

Erdoğan akşam da Körfez turunun ikinci durağı Kuveyt'e geçti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah, havalimanında karşıladığı Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, Katar kriziyle ilgili arabuluculuk görevini üstlenen El Sabah'a bu süreçteki çabalarından dolayı teşekkür etti. Erdoğan ve El Sabah, krizin bir an önce çözülmesi noktasında önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldı. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cidde'de Abdul Rauf Halil Müzesi'ni ziyaret etti. İslam medeniyet mirasına dair eserlerin yer aldığı müzede, tarihi eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Katar'a geçecek

Erdoğan, bugün de Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik etti.