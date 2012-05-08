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Erdoğan kanser hastalarını ziyaret etti 'Hastadaşız' dedi!

Başbakan, Adana'da hastane açılışında hastalarla sohbet etti; bir kanser hastasına "Hastadaşız" dedi.

08 Mayıs 2012 00:17

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da bir hastane açılışında hastalarla sohbet etti. Kanser hastası bir kadınla sohbet eden Başbakan Erdoğan, hasta kadına "Hastadaşız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Başbakan'ın katıldığı törende toplam maliyeti 442 milyon lirayı aşan 77 başlıktaki kamu ve özel sektör yatırımları hizmete girdi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine katıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla da çok samimi şekilde sohbet etti. Erdoğan'la hastalar arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşandı.
 
 

'Siz nasılsınız Başbakanım?'

 
 
Bir yandan Başbakan, hastalara tedavi süreçleriyle ilgili sorular yöneltirken hastanede tedavi gören hastalar da yakın zamanda kritik operasyonlar geçirdiği bilinen Erdoğan'ın sağlık durumunu öğrenmek istedi.
 
Kolon tedavisi gören bir kadın hasta, Erdoğan'a sağlık durumunu sordu. Erdoğan da, "Elhamdülillah. Yani aynı; hastadaşız" diye cevap verince herkes gülüştü.
 
Başbakan Erdoğan, hastane personeli ile de bir hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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