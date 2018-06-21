Erdoğan'dan 'Kandil' açıklaması: Liderler toplantısını yakaladık, 35 ismi orada bitirdik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'e yönelik olarak düzenlediği hava harekâtıyla ilgili olarak "İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş'ı 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? İlk ziyaret ettiği yer Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişi. Sen terörü böyle mi çözeceksin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, İnce'nin işlettiği dershanede çalışanların sigorta primlerini ödemediği yolundaki iddiayla ilgili olarak da "Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir" dedi. Erdoğan, sözlerine "Sandıktan birinci çıkmazsan siyaseti bırakacak mısın? Onu söyle" diye devam etti.

"Montaj' diyecekler"

Kahramanmaraş mitingi için toplanan kalabalığa dikkati çeken Erdoğan, "Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Medya kaydını iyi al bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevme var. Pazar seçim inşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak" diye konuştu.

"Bay Kemal, başından defetmek için seni aday yaptı"

Konuşmasına, 9 yıl önce helikopterinin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başlayan Erdoğan, ''Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi hasretle, rahmetle yad ediyorum" dedi. 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Burada montaj var mı Maraş? Medya kaydını iyi al bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevme var. Pazar seçim inşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak.

"CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz, laf mı? Lafla peynir gemisi yürümüz, böyle biline. Bu oyunlara gelmeyelim, artık bu oyunları bozma zamanıdır.

"Şehrimize Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kazandırıyoruz. İmzaları attık, bitti o iş. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni yurt binaları yapıyoruz. Laf ola beri gele yok, icraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar. Kahramanmaraş'a yapacağımız 25 sağlık tesisi projemiz var. Yaşlı, gazi, engellilerimize 3 katrilyon aktardık.

"Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim, bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir.

"Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizden önce ülkemizin demiryolları adeta paslanmaya terk edilmişti. Biz karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik.

"Bazı sahtekar medya grupları, bizim bu şehir hastanelerine gölge düşürmek istiyorlar. Sizin buna gücünüz yetmez. Sizin sahtekarlığınız size kalır. Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Olay bu. İnşallah Kahramanmaraş'a da şehir hastanesini kazandıracağız.

"Türkiye'deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var.

"AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık.

"Siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır.

"Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?

"Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? İlk ziyaret ettiği yer Edirne'de terör örgütünün arkasında olduğu kişi.

"Kandil’i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin’de işi bitirdi, Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var."